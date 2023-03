Masterchef All Star'da format değişikliği! Her şey değiştirildi: En iyi yarışmacılara en zor yarışma!

MASTERCHEF ALL STAR FORMATI BELLİ OLDU! KADRO VE TARİH AÇIKLANMIŞTI; ESKİ SEZONLARI UNUTUN GİTSİN…







MasterChef Türkiye yayınlandığı ilk günden itibaren seyircinin soluksuz izlediği programların başında geliyor. 2023 yılı sezonu için izleyicilerin heyecanı dorukta çünkü bu sezon format değişikliği olacağı iddia ediliyor. Detaylar haberimizde…TV8 ekranının en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef’in yeni sezonuna çok az zaman kaldı bu sebepten dolayı çalışmalar ekstra hızlanmış durumda. Acun Medya yeni sezonun formatını oluştururken eski sezonu unutturacak bir adım attı. Bu durum izleyicisinin heyecanını artırıyor.. Ekip ve format sonrası yaşananlar herkesi şok etti. İşte merak edilenler... Acun Medya'nın yapımını üstlendiği MasterChef yarışmasında her sezon bir şampiyon çıktı. Uğur Kardaş ile başlayan bu şampiyonluk macerası sonunda Metin Yavuz ile son buldu. Bu sezonun, 2018'den 2022'ye kadar sezondan sezona değişen seyirci heyecanıyla MasterChef yarışmasıyla bambaşka bir şey olması gerekiyordu. Bu sezon neler yaşanacak? 2022 sezonu finallerinde Somer Sivrioğlu, Masterchef 2023 yarışmasının All Star olacağını söyledi. Hangi adayların oraya gitmek istediğini soran Somer Şef ekran başındaki izleyici sevindirdi. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre bu sezon sözleşme imzalayan isimler arasında Dilara Başaran, Tahsin Küçük, Burcu Önal, Burak Kaya ve Emir Elidemir de yer alıyor. Katılımcıların bu sezon 20.000 ila 80.000 lira arasında para aldığı biliniyor ancak bu sefer çok başka bir yarışma olacağı açıklandı. İşte detaylar… Bildiğimiz üzere Masterchef yarışması için her hafta yeni bir takım kuruluyor ve her iki takım da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir mücadele veriyordu. Bir hafta boyunca yan yana olamaya bile dayanamayan yarışmacılar için bomba haber verdi. Sosyal medyada gündem yaratan iddialara göre, Masterchef yarışmasında oluşturulan takımlar bundan böyle en az bir ay boyunca birlikte mücadele edecek. Takım kaptanları ayda bir kez ödüllendirilir ve her takım kaptanı şampiyonluk maçında 1 puan alır. Haziran ayının ilk haftasında başlaması planlanan Masterchef yarışması için heyecan artıyor. Şu anda kadrosunu oluşturan Masterchef ekibinin 22 kişilik bir kadroya sahip olacağı anlaşıldı!