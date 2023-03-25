MEDYA
25 Mart 2023 - 09:00

Masterchef All Star'ın 6. yarışmacısı ifşa oldu! Güzelliğini gören yemek yapmayı unutacak: Bu nasıl bir güzellik!

TV8'de yayınlanan MasterChef All Star Türkiye yarışması, izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6'ncı yarışmacısı, son bölümde gösterdikleri performansla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. İşte 6'ncı yarışmacı...

MEDYA
25 Mart 2023 - 09:00
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Masterchef All Star'ın 6. yarışmacısı ifşa oldu! Güzelliğini gören yemek yapmayı unutacak: Bu nasıl bir güzellik!
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TV8'de yayınlanan MasterChef All Star Türkiye yarışması, izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6'ncı yarışmacısı, son bölümde gösterdikleri performansla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ancak yarışmacıların yemeğe olan yeteneklerinden öte, güzellikleri de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

6'NCI YARIŞMACI GÜZELLİĞİYLE ADETA BÜYÜLEDİ

masterchef



Yarışmanın son bölümünde 6'ncı yarışmacı, hazırladıkları yemeklerle jürinin kalbini kazandı. Ancak bu kez yemekleri değil, güzellikleriyle de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardılar. Yarışmacının güzelliği, sosyal medyada da büyük bir ilgiyle takip edildi.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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