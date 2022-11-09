Masterchef Barbaros'un ne kilosundan ne kıvırcık saçlarından eser kaldı! Büyük değişim







Masterchef Barbaros’u gören tanıyamadı!







Barbaros Yoloğlu kimdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının 2020 sezonu çok sevilmişti. Yarışmacı kadrosunda birbirinden renkli ve yetenekli yarışmacıların yer aldığı Masterchef 2020’ye damga vuran isimlerden biri Barbaros’tu. Özellikle tabak düşürme anıyla hala adından söz ettiriyor. MasterChef’te şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barbaros, can dostu Serhat ile finale kalmış ve yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı. Barbaros Yoloğlu’nun şansı yarışmadan sonra hem fiziksel hem de kariyer olarak açıldı.Masterchef’in sevilen yarışmacılarından biri olan Barbaros Yoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 2020 yılında yarışmanın final yapmasıyla ekranlardan uzak kalan Barbaros, yeni haliyle ortaya çıktı. Barbaros öyle bir değişti ki ne eski kilosundan ne de kıvırcık saçlarından eser kaldı.Instagram hesabı üzerinden sık sık paylaşım yapan Barbaros’un son hali görenleri şaşırttı. Yarışmadan sonra hızla kilo veren ünlü isim, uzun kıvırcık saçlarını da kestirdi. Şimdilerde bir restoran açtığı bilinen Barbaros, aynı zamanda yine sosyal medya hesabından yemek tarifleri paylaşmaya devam ediyor. Aynı zamanda Barbaros’un bir de yemek akademisi bulunuyor. Fit ve kaslı vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Barbaros, daha önce de fazla kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.Masterchef 2020’nin sevilen yarışmacısı Barbaros Yoloğlu 28 yaşındadır. Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunudur. Samsun’un Alaçam ilçesinde doğan isim, Bodrum’da bir süre aşçılı yapmıştır. 2020 yılında Masterchef’in ana kadrosunda yer almış ve yarışmacıyı ikinci olarak tamamlamıştır. Günümüzde bir restoran sahibi olan Barbaros Yoloğlu, sosyal medyada da içerik üreticiliği yapmaktadır.