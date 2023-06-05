Masterchef Barbaros’un yeni halini gören gözlerine inanamıyor! Barbaros Yoloğlu kaslarıyla şov yaptı beğeni butonu çöktü













MasterChef yarışmasında ikinci olan Barbaros Yoloğlu, yarışmadan sonra hızla ilerledi. Kendi restoranını işleten ve yemek akademisi kuran Barbaros Yoloğlu, 2020 yılında MasterChef'e damga vuran bir yarışmacıydı. Finale kadar yükselen Barbaros Yoloğlu, şampiyonluk tacını Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. Değişimiyle de dikkat çeken MasterChef Barbaros Yoloğlu, "Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın" şeklinde yorumları üzerine çekti. Kilo vererek, kaslı vücuduyla adeta bir şov sergileyen MasterChef Barbaros Yoloğlu...MasterChef Türkiye All Star kadrosunda yer alan ve merakla beklenen isimlerden biri olan Barbaros Yoloğlu, yeniden MasterChef'e geri döndü. Daha önce şampiyonluğu kıl payı kaçıran Yoloğlu, bu kez birinci olmak için mücadele edecek. 2020 yılında MasterChef yarışmasının finaline kadar yükselen ve dikkat çeken değişimiyle izleyicileri şaşırtan Barbaros Yoloğlu, fazla kilolarından kurtulmasıyla büyük bir dönüşüm geçirdi. Sosyal medya hesaplarından takipçileriyle yeni halini paylaşan Yoloğlu, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek formunu korumaya devam ediyor. MasterChef'e katıldığı ilk günden itibaren konuşmaları ve yemek yapma konusundaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu, şeflerin takdirini ve sempatisini kazanmayı başarmıştı. Programın en gözde isimlerinden biri olan Yoloğlu, yarışmadan sonra hızla adını duyurdu. Kendi restoranını işleten ve yemek akademisi açan Barbaros Yoloğlu, gastronomi dünyasında da başarılı bir kariyer inşa etti. Son olarak, MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın düğününde görünen Barbaros Yoloğlu, büyük bir ilgi odağı haline gelmişti. Şık ve karizmatik görüntüsüyle dikkat çeken Yoloğlu, herkesin beğenisini kazanmıştı. Yarışma deneyiminden aldığı güçle yeni projelere imza atmaya devam eden Barbaros Yoloğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra hayranlarının da takdirini kazanmaya devam ediyor. MasterChef Türkiye All Star'da gösterdiği performansla tekrar adından söz ettireceğine şüphe yok.