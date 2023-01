Masterchef biter bitmez All Star kadrosu sızdırıldı! O ismin gelmesine Mehmet Şef'ten onay çıkmadı! İlk beşli belli oldu

Acun Medya'nın sunduğu Masterchef son bölümünde Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz final için kıyasıya mücadele etti. Metin Yavuz, Kıvanç Karadeniz'e atmış olduğu farkla herkesi şaşırttı. Kupayı kaldıran Metin Yavuz takipçilerini heyecanlandırırken; All Star hazırlıklarına start verildi. Acun Ilıcalı şeflerden 6 yarışmacı seçmelerini istedi ve Mehmet Şef teklifini sundu! İşte detaylar...Masterchef yarışmasının her sezonu daha olaylı geçse de 2022 sezonu için yapılan talep kabul edilmedi. Yarışmacıları çok sığ bulan seyirciler, onların etkinlikte olmadığı zamanlarda diğer yapımlara yöneldi. Hal böyle olunca da tanıdık isimlerle bir All Star sezonu için resmen düğmeye basıldı! Yarışmaya katılacak 5 isim şimdiden belli oldu! İddialara göre Mehmet Şef bizzat Kerem Giritoğlu, Alican Yücesoy, Sergen Özen, Dilara Başaran ve Tahsin Küçük'ü Masterchef All Star'a teklif etti. Kerem Giritoğlu ve Alican Yücesoy gibi isimlerin olumlu görünmediği ortaya çıksa da; Dilara Başaran ve Tahsin Küçük teklif aldıklarını ve yarışmaya seve seve katılacaklarını açıkladılar. Tüm bunlara ek olarak Sergen Özen, yakında açacağı restoranı "Köfteci Sergen"in başında durmak zorunda olduğu için muhtemelen yarışmaya katılamayacak. Önerilen ilk 5 isim bile Masterchef seyircisinin coşkusunu artırmaya yetti. Tüm bunlara ek olarak 2021 sezonuna damgasını vuran Burcu Önal'a da teklif yapıldığı ancak Önal'ın Netflix'te yayınlanmak için üzerine düşeni yaptığı ve yeni sezon olmayacağı ortaya çıktı.