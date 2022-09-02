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02 Eylül 2022 - 16:18

Masterchef Burak Kaya'nın eski sevgilisinden şok eden iddialar: Boğazımı sıktı ve bana hakaretlerde bulundu...

Masterchef yarışmasında heyecan sürerken, stres dolu zamanlarda yarışmacıları etkiliyor. Burak Kaya ile Gamze arasındaki tartışma sert tepkilere neden oldu. Burak Kaya hakkındaki şok eden iddia sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…

MEDYA
02 Eylül 2022 - 16:18
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Masterchef Burak Kaya'nın eski sevgilisinden şok eden iddialar: Boğazımı sıktı ve bana hakaretlerde bulundu...


Masterchef yarışmacıları hedefine ulaşma amacıyla rekabet ediyor. Bazı rakipler yetenek olarak öne çıkarken, bazı isimler tavırlarıyla öne çıkıyor. Ana rakiplerden biri olan Burak Kaya, geçtiğimiz günlerde Gamze'ye yenildi ve şefler tarafından ciddi şekilde uyarıldı.

Gergin üslubuyla sosyal medyadan da tepkileri üzerine çeken Burak Kaya hakkındaki detaylar sosyal medyanın gündemine oturdu. Ata Benli, Burak Kaya'nın eski sevgilisinin kendisiyle iletişime geçtiğini iddia ederek telefon görüşmelerini yayınladı.

“Görünenin Arkasında Başka Bir Gerçek Var”



Burak Kaya’nın eski sevgilisi, “Bana o.. diyordu bak kelimesi kelimesine. Ayna bağımlısı, kendisini aynadan alamaz. Böylelerinin televizyonda olmaması lazım. Okuyorum hakkındaki yorumları işte ‘çok yakışıklı, çok yetenekli’ diye. Ama görünenin arkasında böyle bir gerçek var.” İfadelerine yer verdi.

Bununla beraber eski sevgilisi olduğu yönünde iddialarda bulunan kişi, Burak Kaya'nın kendisini boğduğunu ve şiddete maruz bıraktığını dile getirdi. Kaya'yı ailesine şikayet ederek adres değişikliğinde çözüm bulduğuna dair konuşmalara yer verdi.

Bu iddialar sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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