MasterChef Türkiye'nin eleme gecesi geride bırakılırken potada bulunan Burak Revenbahş elenen isim oldu. Yarışmaya veda etmesi üzerine internet üzerinden sıklıkla araştırılan Revanbahş kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, Masterchef Burak Revanbahş hakkında merak edilenler...
TV Programları
14 Kasım 2022 - 22:21
Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında, asıl mesleği nedir? Masterchef'ten bu hafta ayrılan isim Burak biyografisi
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef her gün yeni bölümleriyle ekranlarda olurken dün akşam ki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Burak Revanbahş oldu. Peki, Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında?
TV Programları
14 Kasım 2022 - 22:21
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