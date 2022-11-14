TV Programları
14 Kasım 2022 - 22:21

Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında, asıl mesleği nedir? Masterchef'ten bu hafta ayrılan isim Burak biyografisi

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef her gün yeni bölümleriyle ekranlarda olurken dün akşam ki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Burak Revanbahş oldu. Peki, Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında?

TV Programları
14 Kasım 2022 - 22:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında, asıl mesleği nedir? Masterchef'ten bu hafta ayrılan isim Burak biyografisi
MasterChef Türkiye'nin eleme gecesi geride bırakılırken potada bulunan Burak Revenbahş elenen isim oldu. Yarışmaya veda etmesi üzerine internet üzerinden sıklıkla araştırılan Revanbahş kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, Masterchef Burak Revanbahş hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF BURAK REVANBAHŞ KİMDİR?

26 yaşında olan Burak Revanbahş, 4 senedir aşcılık üzerine eğitimler görül meslek hayatına devam eden Revanbahş, Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi mezunu olup üniversite de ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü tercih etmiştir. Günümüzde hala yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
MasterChef son bölümde neler yaşandı, ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ödülünü kazanan takım
MasterChef son bölümde neler yaşandı, ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ödülünü kazanan takım
MasterChef son bölümde neler yaşandı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef haftanın galibi hangi takım oldu? 11 Kasım 2022 MasterChef'te yaşananlar
MasterChef son bölümde neler yaşandı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef haftanın galibi hangi takım oldu? 11 Kasım 2022 MasterChef'te yaşananlar
Survivor 2023 kadroları belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 oyuncu kadrosu
Survivor 2023 kadroları belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 oyuncu kadrosu
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Türk müzik dünyasının önemli ismi Selami Şahin olacak!
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Türk müzik dünyasının önemli ismi Selami Şahin olacak!
Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor! Kısmetse Olur başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor! Kısmetse Olur başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Son Haberler
Elif Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Elif Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Elif Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Elif Şafak biyografisi, hayatı...
POMEM başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? POMEM başvuru ücretleri ne kadar? 29. Dönem POMEM başvuru şartları ve tercih kılavuzu
POMEM başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? POMEM başvuru...
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap...
Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim' diyen Kaya rest çektiği konuğun kim olduğunu öğrenince adeta küçük dilini yuttu!
Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim'...
18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300 bin TL destek verilecek!
18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300...
KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? 2022 KPSS Önlisans tercih kılavuzu
KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?...
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam...
Tiryakilerin gözü yaşlı! Sigaraya zam üstüne zam! Rekor seviyesine gelindi 14 Kasım güncel sigara fiyatları
Tiryakilerin gözü yaşlı! Sigaraya zam üstüne zam! Rekor seviyesine...
Nazım Hikmet kimdir, nereli, yaşı kaç? Nazım Hikmet biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Nazım Hikmet kimdir, nereli, yaşı kaç? Nazım Hikmet biyografisi,...
A101'den büyük indirim! Rakiplerini resmen solladı! A101 marketler ayçiçek yağı kampanyasıyla şov yapıyor
A101'den büyük indirim! Rakiplerini resmen solladı! A101 marketler...
Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi oyuncu kadrosu
Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi...
Meteorolojiden yeni uyarı! Kar yağışı ve şiddetli yağmur kapıya dayandı! Bu illerde yaşayanlar tedbirinizi şimdiden alın!
Meteorolojiden yeni uyarı! Kar yağışı ve şiddetli yağmur kapıya...
İŞKUR açıkladı! O belediye için KPSS şartsız tam 231 personel alınacak! Bu şartları taşıyorsanız başvuru tarihini kaçırmayın
İŞKUR açıkladı! O belediye için KPSS şartsız tam 231 personel...
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin...
Beklenen haber geldi! Akaryakıt indirimi bu gece yarısı devreye girecek! 14 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Beklenen haber geldi! Akaryakıt indirimi bu gece yarısı devreye girecek!...