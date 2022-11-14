Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında, asıl mesleği nedir? Masterchef'ten bu hafta ayrılan isim Burak biyografisi

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesi geride bırakılırken potada bulunan Burak Revenbahş elenen isim oldu. Yarışmaya veda etmesi üzerine internet üzerinden sıklıkla araştırılan Revanbahş kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, Masterchef Burak Revanbahş hakkında merak edilenler... MASTERCHEF BURAK REVANBAHŞ KİMDİR? 26 yaşında olan Burak Revanbahş, 4 senedir aşcılık üzerine eğitimler görül meslek hayatına devam eden Revanbahş, Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi mezunu olup üniversite de ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü tercih etmiştir. Günümüzde hala yüksek lisans eğitimine devam ediyor.