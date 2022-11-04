Masterchef'de yarışan Tunahan Ak işsizliği ile gündeme gelmişti! Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini reddeden Tunahan Ak, şimdilerde bir cafeye ortak olduğu iddia edildi







ÇALIŞTIĞI KAFEYE ORTAK OLDU







Tunahan Ak Masterchef yolculuğunda sevilen yarışmacılar arasında yer aldı. Yaşının küçük olmasına rağmen güzel işler çıkartan Tunahan Ak Masterchef finaline kalamadan elenmişti. Elenirken işsiz olduğunu dile getiren Tunahan Ak, Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifi etmesiyle gündeme gelmişti. Tunahan Ak Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini reddetmişti.Yarışmaya katıldığında kendinden bahsederken yatılı okulda okuduğunu ve bu süre zarfında çikolata imalathanesinde çalıştığını söylemişti. Yarışmadan sonra İstanbul'da kalan Tunahan Ak, Kadıköy'de bir mekanda çalıştığı ve çalıştığı mekana şimdilerde ortak olduğu iddiası atıldı. Söz edilen cafe kahve ve tatlı üzerine olduğu biliniyor. Masterchef'te yaratıcılık bölümünde barbunya ile yapmış olduğu tatlı şefler tarafından alkış almıştı.