Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 13:52

Masterchef donut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Yiyenlerin bir tane daha istediği donut tarifi

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te dün akşam oynanan oyunda donut yapılması istendi. Ekran karşısında izleyenler ise bu lezzete kayıtsız kalmadı. Masterchef donut tarifi nedir, nasıl yapılır? İşte, donut malzemeleri ve püf noktaları

Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 13:52
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Masterchef donut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Yiyenlerin bir tane daha istediği donut tarifi
Görünüşüyle gönülleri kazanan donut tatlılar arasında en çok tercih edilen olurken Masterchef yarışmasında donut yapılmasıyla izleyiciler araştırmalara başladı. Donut tarifi nedir, nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Masterchef donut tarifi haberimizde

DONUT MALZEMELERİ

10 gram yaş maya

1.5 çay bardağı süt

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı un

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı

Krema için;

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket toz krem şanti

Süslemek için;

Çikolata

Renkli şekerlemeler

donut yapılışı

DONUT YAPILIŞI

Ilık süt içerisine maya alınarak eritilir. Yumurta, şeker ve oda sıcaklığında bulunan tereyağ mikser aracılığıyla çırpılır. Karışıma un ve mayalı süt eklenerek ürünlerin birbirine geçene kadar yoğurma işlemi yapılır ve 45 dakika mayalandırmak için üzeri kapatılarak bekletilir.

Mayısalı hamur 45 santimetre kalındığında merdane yardımıyla açılarak yuvarlak şeklinde kesilir. Yuvarlak kesilen hamurların ortası da daha küçük yuvarlak olacak şekilde şekillendirilir. Şekil verildikten sonra ise yağlı kağıda serilen hamurların üzeri bir bez yardımıyla kapatılarak bekletilir. Yarım saat daha bekletilen hamurlar kızgın yağ içerisine koyulur. Hamurları önlü arkalı kızarttıktan sonra yağsından arınması için tel üzerine alınır ve bir yandan krema yapılır. Tencere içerisine süt, un ve şeker alınır yoğun kıvama gelene kadar karıştırılır. Kıvam alan muhallebi ocaktan alınır içerisine krem şanti eklenir. Kızarmış oda sıcaklığında olan donutların üzerine sürüldükten sonra süslemek adına çikolata ya da şekerlemeler kullanılabilir. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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