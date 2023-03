Masterchef'e Acun'dan dokunuş... Yarışmanın yeni formatı şok etti! Her şey sil baştan değişti... MasterChef jürileri Mehmet, Danilo ve Somer şef için belirsizlik

FARKLI MASTERCHEF SEZONU







TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

MasterChef, her sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanan bir yarışma programıdır ve TV8 kanalında en popüler programlardan biridir. Yeni sezon için yapımcı Acun Ilıcalı, birçok değişiklikle hazırlıklara başladı.Survivor yarışması gibi MasterChef'in de formatı yenilendi ve bu yeni format, eski sezonları unutturacak niteliktedir. MasterChef jürisi, yani Mehmet, Danilo ve Somer Şef, yine bu sezon da yarışmaya devam edeceklerdir. Ancak, yeni sezon All Star formatında düzenlenecektir. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk için Metin ve Kıvanç yarışırken, Somer Şef, yeni sezonun All Star formatında olacağını açıklamıştı.MasterChef All Star yarışması için hazırlıklar hızla devam ediyor ve yarışmacı kadrosu henüz belli değil. Ancak, Somer Şef, yarışmacılara fikirlerini sormuş ve 2021 yarışmacısı Tahsin'in All Star'da olacağını söylemiştir. Diğer yandan, 2019 yarışmacısı Suna Aydın da MasterChef All Star yarışmasının yapılmasını beklediğini belirtmiştir. Yayın tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, yeni sezonun Temmuz ayında başlaması beklenmektedir. Yayınlanacak fragman ve haberlerle birlikte, gelişmeler haberimizde yer alacaktır.