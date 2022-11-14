MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 19:03

MasterChef eleme gecesi yine gündem oldu! Herkesin finalist adayları arasında yer alıyordu! Yarışmaya öyle bir isim veda etti ki ekran başındakiler şaşkına döndü

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam yine eleme heyecanı yaşandı. Nefes kesen bölümde hayallerine veda eden isim son sözleriyle herkesi göz yaşlarına boğdu. Peki, MasterChef'ten kim elendi, hangi yarışmacı MasterChef'e veda etti? İşte, MasterChef'ten ayrılan son isim...

MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 19:03
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MasterChef eleme gecesi yine gündem oldu! Herkesin finalist adayları arasında yer alıyordu! Yarışmaya öyle bir isim veda etti ki ekran başındakiler şaşkına döndü


MasterChef'te dün akşam yine heyecan dolu anlar yaşandı. Kırmızı ile mavi takım yarışmacılarının mücadele ettiği yarışmada son üçe kalan Barış, Burak ve Görkem Danilo Şefin imza tabağını yaptı. Eleme gecesinin en başarılı ismi olan Görkem, son 11'e ismini yazdırmayı başardı.

MASTERCHEF'TEN KİM AYRILDI?

Veda eden ismi açıklayan Somer Şef, kolay bir karar vermediklerini belirtirken en başarısız tabağı yapan ismin Burak olduğunu söyledi. Danilo Şef, "Aslında normal şartlarda bu tabağı kolaylıkla çıkarabilirdin. Paniğini 2. oyuna taşıdın" dedi. Somer Şef, "Senin vedana çok üzüldüm, oğlum sana çok benziyor. Duruş olarak da çok naif, insanlara güvenen, fazla iyi bir çocuk. Biraz sessiz, o yüzden sana çok benzettim onu. Senin hayallerinin burada bitmesi beni biraz üzdü. Gerçekten çok güzel bir insansın. Burada da 3 tane hayatın boyunca yanında olacak büyüğün var" sözlerini kullandı.



 masterchef elenen isim

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Şeflerin ağzından kendi ismini duyan Burak gözyaşlarını tutamadı. Burak veda ederken, "Son beş dakika pes ettim. Ağlamayacağım diye söz vermiştir. Elendiğim için çok üzüldüm. Kaptanlık yaptığım zamanı asla unutmayacağım" sözlerini kullandı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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