MasterChef'te dün akşam yine heyecan dolu anlar yaşandı. Kırmızı ile mavi takım yarışmacılarının mücadele ettiği yarışmada son üçe kalan Barış, Burak ve Görkem Danilo Şefin imza tabağını yaptı. Eleme gecesinin en başarılı ismi olan Görkem, son 11'e ismini yazdırmayı başardı.
MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 19:03
MasterChef eleme gecesi yine gündem oldu! Herkesin finalist adayları arasında yer alıyordu! Yarışmaya öyle bir isim veda etti ki ekran başındakiler şaşkına döndü
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam yine eleme heyecanı yaşandı. Nefes kesen bölümde hayallerine veda eden isim son sözleriyle herkesi göz yaşlarına boğdu. Peki, MasterChef'ten kim elendi, hangi yarışmacı MasterChef'e veda etti? İşte, MasterChef'ten ayrılan son isim...
MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 19:03
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