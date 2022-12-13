TV Programları
13 Aralık 2022 - 18:17

MasterChef final ne zaman? MasterChef ne zaman bitiyor?

TV8 kanalında ekranlarına gelen MasterChef programı yavaş yavaş sona yaklaşıyor. MasterChef şovunun sona ermesinin ardından Survivor 2023'ün başlayacağı düşünülüyor. Rekabetin hala yoğun olduğu MasterChef programında son tarih merakla araştırılmaya başlandı. MasterChef ne zaman bitecek? MasterChef finali hangi tarihte olacak? Soruları ise merak konusu oldu. Soruların cevaplarına haberimizden göz atabilirsiniz…

TV Programları
13 Aralık 2022 - 18:17
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MasterChef final ne zaman? MasterChef ne zaman bitiyor?


Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olarak katıldığı MasterChef programının final tarihleri belli olmaya başladı. Rekabetin devam ettiği MasterChef'te son 7 açıklığa kavuştu. MasterChef finaliyle birlikte büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ne zaman bitecek? MasterChef finali hangi tarihte olacak? İşte detaylar…

MasterChef

MASTERCHEF BİTİYOR MU?



MasterChef programının ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. MasterChef geçen Ocak ayında ara vermişti. Bu yıl da aynı tarihlerde finale kalmayı umuyorlar.

MasterChef'te her hafta ödül oyunu yapılıyor ve yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriliyor. Büyük ödülü kimin alacağı henüz belli değil. Programın sonunda büyük ödülün açıklanması bekleniyor.

MasterChef

Sezon boyunca mücadele eden ve kendilerini göstermeye çalışan yarışmacıların arasından son 7 isim final mücadelesi verecek. Kaptan Tolga ve takım arkadaşı Ayaz Görkem bu haftaki programda kırmızı takım için yarışıyor.

Yağız, mavi takımın kaptanıdır. Kıvanç, Metin ve Burak Kaya haftanın kazananı olmak için ellerinden geleni yapacak.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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