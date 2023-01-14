Masterchef finalinde olay çıktı! Son dakika kupa el değiştirdi: Canlı yayın biter bitmez fark ettiler!













Masterchef Türkiye: 2022 Şampiyonu Açıklandı - Hangi Yarışmacı Birinci Oldu

MasterChef Türkiye Finalinde Şampiyon Belli OlduMasterChef Türkiye final gecesinde 2022 şampiyonu belli oldu. Kıyasıya bir yarışmanın ardından finale yazdırmayı başaran iki isim arasından Kıvanç Karadeniz 5 puan farkla birinci oldu. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen oylar sonucunda Metin Yavuz ikinci olarak yarışmadan ayrıldı. İmza tabaklarının yapıldığı 3. oyunda Metin yüksek puan alsa da Kıvanç'ın tabağı daha çok puan aldı ve şampiyonluk unvanını kazandı. Bu sonuçların ardından, Metin Yavuz, 2022 MasterChef Türkiye şampiyonu olarak kutlandı. Gecede Metin'e, Jüri üyeleri tarafından plaket ve bir bölüm şefliği için bir teklif sunuldu. Metin, şampiyonluk ve teklifi kabul ederek, önümüzdeki sezon MasterChef Türkiye yarışmacılarına eğitim verecek.Yarışmacıların hepsi, Jüri üyeleri ve seyirciler tarafından alkışlandı ve tebrik edildi. Tüm yarışmacılar, yaptıkları yemeklerle ve çabukluklarıyla, MasterChef Türkiye yarışmasının en iyi yarışmacıları arasında yer aldılar. Ancak jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği oylar sonucunda, Metin Yavuz MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu olarak kabul edildi. Kıvanç Karadeniz ise ikinciliğe layık görüldü. Metin Yavuz, finalde yaptığı yemeklerin yanı sıra, yarışma boyunca gösterdiği performans ve kreativite ile jüri üyelerinin beğenisini kazandı. MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu olarak kabul edilen Metin Yavuz, yarışma boyunca öğrendiği teknikleri ve bilgileri kullanarak, kendi imza tarzını oluşturdu. MasterChef Türkiye 2022 final gecesi, yarışmacıların mücadelesinin yanı sıra, lezzetli yemeklerin sunulması ve profesyonel şeflerin eleştirileriyle unutulmaz bir gecede gerçekleşti. Şampiyonluk kazanan Metin Yavuz, yarışma sonrası hayatına ve mutfağına devam ederken, izleyicilerin de yeni lezzetler ve yemekler keşfetmeye devam edecekleri belirtildi.