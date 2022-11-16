Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 13:57

Masterchef Gamze kaç yaşında, mesleği ne? Gamze Tosun aslen nereli? Masterchef Gamze Tosun biyografisi

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Masterchef'te bu sezonun başarılı isimlerinden olan Gamze internet üzerinden sıklıkla aratılan isimlerdendir. Masterchef Gamze kimdir, asıl mesleği nedir, kaç yaşında? Gamze Tosun hayatına dair merak edilenler...

Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 13:57
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Masterchef Gamze kaç yaşında, mesleği ne? Gamze Tosun aslen nereli? Masterchef Gamze Tosun biyografisi
Masterchef'te başarıdan başarıya koşan ve şeflerden güzel iltifatlar toplaya Gamze, izleyiciler tarafından en merak edilen isimler arasında yer alıyor. Masterchef Gamze Tosun kimdir? Gamze Tosun nereli? Gamze Tosun mesleği ne? İşte detaylar...

MASTERCHEF GAMZE TOSUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Masterchef yarışmasının bu sezon ana kadroya dahil olan ikinci ismi Gamze Tosun, ev hanımı olup 5 tane çocuğu vardır. Henüz 35 yaşında olan Tosun, her defasında yemek yapmanın güzelliklerinden bahsederken özellikle bu sektör üzerinde ilerlemek istediğini belirtti. Aşçılık üzerine çeşitli eğitimler laıp kurslara giden Tosun'un başarısı ise alkış almaya devam ediyor. Masterchef Gamze, ana kadroya geçtiği yemek ise sakatat olup üç jüriden de evet cevabını aldı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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