Masterchef Gamze kaç yaşında, mesleği ne? Gamze Tosun aslen nereli? Masterchef Gamze Tosun biyografisi

Masterchef'te başarıdan başarıya koşan ve şeflerden güzel iltifatlar toplaya Gamze, izleyiciler tarafından en merak edilen isimler arasında yer alıyor. Masterchef Gamze Tosun kimdir? Gamze Tosun nereli? Gamze Tosun mesleği ne? İşte detaylar... MASTERCHEF GAMZE TOSUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Masterchef yarışmasının bu sezon ana kadroya dahil olan ikinci ismi Gamze Tosun, ev hanımı olup 5 tane çocuğu vardır. Henüz 35 yaşında olan Tosun, her defasında yemek yapmanın güzelliklerinden bahsederken özellikle bu sektör üzerinde ilerlemek istediğini belirtti. Aşçılık üzerine çeşitli eğitimler laıp kurslara giden Tosun'un başarısı ise alkış almaya devam ediyor. Masterchef Gamze, ana kadroya geçtiği yemek ise sakatat olup üç jüriden de evet cevabını aldı.