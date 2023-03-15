MAGAZİN
15 Mart 2023 - 12:19

Masterchef'in en renkli ismiydi! Barbaros Yoloğlu o isimle dünyaevine giriyor: 'Evet'i kaptı, ortalık yıkıldı!

Masterchef'in 2020 yılında yayınlanan bölümlerinde birinciliği kıl payı kaçıran Barbaros Yoloğlu turnayı gözünden vurdu. Herkes tarafından beğenilen ve başarısı takdir gören isimlerden olan Yoloğlu, dünya evine girdiğini duyurdu. Masterchef Barbaros kiminle evleniyor? Barbaros'un mutlu anları haberimizde.

MAGAZİN
15 Mart 2023 - 12:19
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Masterchef'in en renkli ismiydi! Barbaros Yoloğlu o isimle dünyaevine giriyor: 'Evet'i kaptı, ortalık yıkıldı!
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Masterchef birinciliğini ucu ucuna kaçıran başarılı isimlerden olan Barbaros Yoloğlu, sevgilisine evlilik teklifi ettiği görüntüleri sosyal medya da kısa sürede yoğun ilgi gördü. Evlilik teklifinin o anları bomba gibi gündeme düşerken bu defa nişanlandıkları anları beğeni yağmuruna tutuldu. Barbaros Yoloğlu'nun mutlu anları haberin devamında.

Masterchef 2020 yarışmasına damga vuran büyük finalde Serhat doğramacı'ya birinciliği kaptıran Barbaros Yoloğlu nikah masasına adım adım gitmeye başladı. Cinsel yönelime dair yaptığı düşünülen paylaşımla uzun süre gündemde yer alan Barbaros Yoloğlu'nun o dönemlerde beraber olduğu kişi ortaya çıktı. Yoloğulu, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşı olan Şule İdil Aydın'a evlilik teklifi etti.



Barbaros yoloğlu evleniyor

EVLİLİK TEKLİFİ SONRASI YÜZÜKLER TAKILDI

Yoloğlu, yaptığı paylaşımda kız arkadaşına aşkını bir kere daha dile getirirken ikilinin sözlendiği görselleri sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başladı. İkilinin sözlendikleri anlara dair görseller haberinde devamında yer almaktadır. 

Masterchef Barbaros evleniyor

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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