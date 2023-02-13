Masterchef'in eski şampiyonu deprem sonrası öyle bir şey dedi ki! Bu sefer Acun bile kurtaramayacak: Şimdi cezaevinde!













2018 yılında Masterchef şampiyonu olmayı başaran Uğur Kardaş, depremden sonra "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip kolunu kesiyor, altınlarını alıyor" iddiasıyla gündeme konu olmasının ardından tutuklandı.Deprem sonrasında çalışmalara katılmak için Adıyaman'a giden ve orada sosyal medya hesabından yayın yapan Uğur Kardaş, söylediği cümleler nedeniyle tutuklandı. Kardaş hakkında açıklama yapan Emniyet, Uğur Kardaş'ın deprem arama kurtarma çalışmaları hakkında provokatif söylemlerde bulunduğunu, Adıyaman Havalimanı'nda yakalandığını ve iddia ettiği olayı kanıtlar nitelikte bir delile sahip olmadığı söylenmiştir.