MEDYA
24 Ekim 2022 - 00:22

Masterchef'in favori ismi son tabağına yenik düştü! Gözyaşları içinde önlüğünü bırakıp yarışmaya veda etti

Masterchef'in eleme bölümü pazar akşamına damga vurdu. Masterchef'te bu hafta kim elendi sorusunun yanıtını arayanlar, favori yarışmacının ismini duyunca şaşkına döndü.

MEDYA
24 Ekim 2022 - 00:22
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Masterchef'in favori ismi son tabağına yenik düştü! Gözyaşları içinde önlüğünü bırakıp yarışmaya veda etti


Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bu yıl 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada birbirinden renkli ve yetenekli isimler yer alıyor. 

MasterChef'in bugünkü bölümünde hafta boyunca eleme potasına giren isimler elenmemek için en iyi yemekleri yapmaya çalıştı. 

Masterchef'te bu hafta kim elendi?



Masterchef'te bu hafta kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemekleri yapmak için kolları sıvadı. İki takımdan da gelen mağlubiyetler nedeniyle 6 isim eleme potasına girdi. Pazar akşamı yayınlanan bölümde Tolga, Metin, Gamze, Atike, Tayfun ve Fatmanur haftanın son yemeklerini yaparak eleme potasindan kurtulmaya çalıştı.

Yaratıcılık ve şef tabağı bölümlerinin ardından postadan ilk kurtulan isimler Metin, Gamze ve Tolga oldu. Geriye kalan Tayfun, Atike ve Fatmanur ise son üçe kalarak elemeye en yakın isimler oldu.

Son tabaklarını hazırlayan yarışmacıların Tayfun birinci olurken Atike ve Fatmanur ise son ikiye kaldı.

Masterchef kim elendi

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu iki ismin tabaklarını değerlendirirken zor anlar yaşadı. Favori isimlerden olan ve takımına birçok kez sayı kazandıran Atike bu haftanın elenen ismi olarak Masterchef'e veda etti. Tabağında yaşanan aksilikler nedeniyle MasterChef macerası sona eren Atike gözyaşları içerisinde önce şeflere daha sonra da yarışmacı arkadaşlarına veda etti.

Masterchef'te yeni haftaya girilirken yarışmadaki rekabet daha da kızışıyor. Yarışmacı sayıları azaldıkça finale bir adım daha yaklaşılıyor. Masterchef'te yeni hafta Atike'ninvedası ile başlayacak.

Masterchef'te bu hafta neler olacak?

Masterchef Türkiye önceki haftaya kadar haftanın her günü saat 20.00'da ekranlara geliyordu. Ancak TV8 ekranlarında başlayan Tuzak dizisi nedeniyle artık Çarşamba günleri yayınlanmıyor. Haftanın 6 günü izleyici karşısına çıkan yarışmada her Pazar bir kişi yarışmaya veda ederek evine dönüyor. 4 ceketi almak ve birinciliğe adım adım yürümek için ter döken yarışmacılar, mutfaktaki tüm hünerlerini gösteriyor.

MasterChef'te yeni hafta kaptanlık oyunuyla başlayacak. Mavi takım ve kırmızı takım kaptanları belirlendikten sonra yarışmacılar takım oyunu oynayarak galibiyet kazanmak için uğraşacaklar. 

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Friends'in Chandler'ı bu kez üzdü: 'Yaşama şansı neredeyse yok'
Friends'in Chandler'ı bu kez üzdü: 'Yaşama şansı neredeyse yok'
İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!
İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!
Ülke genelinde bir buna zam gelmemişti! Netflix üyelik fiyatları dudak uçuklatıyor!
Ülke genelinde bir buna zam gelmemişti! Netflix üyelik fiyatları dudak uçuklatıyor!
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a geçti yer yerinden oynayacak! Yıldız oyuncunun yeni rolü çok konuşulacak
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a geçti yer yerinden oynayacak! Yıldız oyuncunun yeni rolü çok konuşulacak
Hazar Ergüçlü hayranları bayram edecek! Show TV'de yeni bir dizisi başlıyor! Hayat Bugün dizisinden ilk kareler...
Hazar Ergüçlü hayranları bayram edecek! Show TV'de yeni bir dizisi başlıyor! Hayat Bugün dizisinden ilk kareler...
House of the Dragon 5.bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
House of the Dragon 5.bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Son Haberler
Son başvuru tarihine günler kala İş Bankası emekli promosyon ücretini güncelledi
Son başvuru tarihine günler kala İş Bankası emekli promosyon ücretini...
Galatasaray'da ilklerin gecesi!
Galatasaray'da ilklerin gecesi!
İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında, evli mi?
İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında,...
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim okullar yarım gün mü?
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı?...
Tosun Paşa ilk 11'e dönüyor
Tosun Paşa ilk 11'e dönüyor
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o miktara yükselecek
Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o...
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı para dudak uçuklattı
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı...
Hazine Bakanlığı'ndan esnafa düşük faizli kredi paketi! Hazine Faiz Destekli Kredi paketi başvuru şartları
Hazine Bakanlığı'ndan esnafa düşük faizli kredi paketi! Hazine Faiz...
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde sildi
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde...
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan sakın bozdurmayın!
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan...
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine faiz destekli kredi yürürlüğe girdi!
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine...
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı kaptı!
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı...
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören herkes Kobra Murat'a benzetti
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören...