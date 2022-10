Masterchef'in favori ismi son tabağına yenik düştü! Gözyaşları içinde önlüğünü bırakıp yarışmaya veda etti

Masterchef'te bu hafta kim elendi?







Masterchef'te bu hafta neler olacak?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bu yıl 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada birbirinden renkli ve yetenekli isimler yer alıyor. MasterChef'in bugünkü bölümünde hafta boyunca eleme potasına giren isimler elenmemek için en iyi yemekleri yapmaya çalıştı.Masterchef'te bu hafta kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemekleri yapmak için kolları sıvadı. İki takımdan da gelen mağlubiyetler nedeniyle 6 isim eleme potasına girdi. Pazar akşamı yayınlanan bölümde Tolga, Metin, Gamze, Atike, Tayfun ve Fatmanur haftanın son yemeklerini yaparak eleme potasindan kurtulmaya çalıştı. Yaratıcılık ve şef tabağı bölümlerinin ardından postadan ilk kurtulan isimler Metin, Gamze ve Tolga oldu. Geriye kalan Tayfun, Atike ve Fatmanur ise son üçe kalarak elemeye en yakın isimler oldu. Son tabaklarını hazırlayan yarışmacıların Tayfun birinci olurken Atike ve Fatmanur ise son ikiye kaldı.Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu iki ismin tabaklarını değerlendirirken zor anlar yaşadı. Favori isimlerden olan ve takımına birçok kez sayı kazandıran Atike bu haftanın elenen ismi olarak Masterchef'e veda etti. Tabağında yaşanan aksilikler nedeniyle MasterChef macerası sona eren Atike gözyaşları içerisinde önce şeflere daha sonra da yarışmacı arkadaşlarına veda etti. Masterchef'te yeni haftaya girilirken yarışmadaki rekabet daha da kızışıyor. Yarışmacı sayıları azaldıkça finale bir adım daha yaklaşılıyor. Masterchef'te yeni hafta Atike'ninvedası ile başlayacak.Masterchef Türkiye önceki haftaya kadar haftanın her günü saat 20.00'da ekranlara geliyordu. Ancak TV8 ekranlarında başlayan Tuzak dizisi nedeniyle artık Çarşamba günleri yayınlanmıyor. Haftanın 6 günü izleyici karşısına çıkan yarışmada her Pazar bir kişi yarışmaya veda ederek evine dönüyor. 4 ceketi almak ve birinciliğe adım adım yürümek için ter döken yarışmacılar, mutfaktaki tüm hünerlerini gösteriyor. MasterChef'te yeni hafta kaptanlık oyunuyla başlayacak. Mavi takım ve kırmızı takım kaptanları belirlendikten sonra yarışmacılar takım oyunu oynayarak galibiyet kazanmak için uğraşacaklar.