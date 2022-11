Masterchef'in ilk kadın şampiyonu Cemre ortaya çıktı! Mankenlere taş çıkaran fiziğiyle kamera karşısında

İlk kadın şampiyon ortadan kayboldu







Son hali oldukça iddialı

Masterchef Cemre Uyanık kimdir?

Yemek yarışması deyince akla gelen ilk yarışma Masterchef Türkiye oluyor. Masterchef hem jüri üyeleri hem de yarışmacı kadrosuyla her sezona damga vuruyor. Katıldıkları yarışmayla şöhreti yakalayanlar her daim ekranlarda ve sosyal medyada boy gösterirken bir de bu programda ünlenip sonradan ortadan kaybolanlar oluyor. Bu isimlerden biri de Masterchef’in ilk kadın şampiyonu Cemre Uyanık.Masterchef 2019 sezonunda başarılı bir profil çizerek profesyonelliğini konuşturan Cemre, yarışmadan birinci olarak ayrılmıştı. Aynı zamanda yarışmanın ilk kadın şampiyonu olan Cemre, yarışmadaki sert tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Final bölümünde Alican ile son ikiye kalmış ve rakibini tabağıyla yenerek şampiyonluğu elde etmişti.Masterchef’te birinci olduktan sonra ortadan kaybolan ve ekranlarda görünmeyen Cemre Uyanık sosyal medyada ortaya çıktı. Uzun boyuyla oldukça dikkat çeken Cemre, mankenlere taş çıkaran fiziği ve güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.Şampiyonluğunu bir mekan açarak tescilleyen Cemre, sosyal medyayı tarifleri ve mesleği için kullanıyor. Özel hayatına ilişkin de arada sırada paylaşım yapan Cemre Uyanık’ın son hali ise kendine hayran bıraktı.Cemre Uyanık 1992 yılında doğmuştur. Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Konaklama Yönetimi bölümünde lisans eğitimi almıştır. 2015 yılında okulunu bitiren Uyanık, 2017 yılında bir süre ABD’deki bir restoranda çalıştı. 2018 yılında New York’ta farklı bir restoranda parti şefi olarak çalışmaya başladı ve 11 ay boyunca görevini devam ettirdi. Alışılmışın dışındaki tarifleriyle öne çıkan Cemre Uyanık, Masterchef 2019 sezonunun birincisi olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.