Masterchef'in ilk kadın şampiyonu Cemre ortaya çıktı! Mankenlere taş çıkaran fiziğiyle kamera karşısında

Yemek yarışması deyince akla gelen ilk yarışma Masterchef Türkiye oluyor. Masterchef hem jüri üyeleri hem de yarışmacı kadrosuyla her sezona damga vuruyor. Katıldıkları yarışmayla şöhreti yakalayanlar her daim ekranlarda ve sosyal medyada boy gösterirken bir de bu programda ünlenip sonradan ortadan kaybolanlar oluyor. Bu isimlerden biri de Masterchef’in ilk kadın şampiyonu Cemre Uyanık.
İlk kadın şampiyon ortadan kaybolduMasterchef 2019 sezonunda başarılı bir profil çizerek profesyonelliğini konuşturan Cemre, yarışmadan birinci olarak ayrılmıştı. Aynı zamanda yarışmanın ilk kadın şampiyonu olan Cemre, yarışmadaki sert tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Final bölümünde Alican ile son ikiye kalmış ve rakibini tabağıyla yenerek şampiyonluğu elde etmişti.
Son hali oldukça iddialıMasterchef’te birinci olduktan sonra ortadan kaybolan ve ekranlarda görünmeyen Cemre Uyanık sosyal medyada ortaya çıktı. Uzun boyuyla oldukça dikkat çeken Cemre, mankenlere taş çıkaran fiziği ve güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
Şampiyonluğunu bir mekan açarak tescilleyen Cemre, sosyal medyayı tarifleri ve mesleği için kullanıyor. Özel hayatına ilişkin de arada sırada paylaşım yapan Cemre Uyanık’ın son hali ise kendine hayran bıraktı.