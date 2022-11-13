MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:23

Masterchef'in ilk kadın şampiyonu Cemre ortaya çıktı! Mankenlere taş çıkaran fiziğiyle kamera karşısında

Masterchef 2019 birincisi Cemre yarışmadan sonra ortadan kaybolmuştu. Güzel şef yepyeni haliyle ortaya çıktı.

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Masterchef'in ilk kadın şampiyonu Cemre ortaya çıktı! Mankenlere taş çıkaran fiziğiyle kamera karşısında


Yemek yarışması deyince akla gelen ilk yarışma Masterchef Türkiye oluyor. Masterchef hem jüri üyeleri hem de yarışmacı kadrosuyla her sezona damga vuruyor. Katıldıkları yarışmayla şöhreti yakalayanlar her daim ekranlarda ve sosyal medyada boy gösterirken bir de bu programda ünlenip sonradan ortadan kaybolanlar oluyor. Bu isimlerden biri de Masterchef’in ilk kadın şampiyonu Cemre Uyanık.

İlk kadın şampiyon ortadan kayboldu

Masterchef 2019 sezonunda başarılı bir profil çizerek profesyonelliğini konuşturan Cemre, yarışmadan birinci olarak ayrılmıştı. Aynı zamanda yarışmanın ilk kadın şampiyonu olan Cemre, yarışmadaki sert tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Final bölümünde Alican ile son ikiye kalmış ve rakibini tabağıyla yenerek şampiyonluğu elde etmişti.



Masterchef cemre

Son hali oldukça iddialı

Masterchef’te birinci olduktan sonra ortadan kaybolan ve ekranlarda görünmeyen Cemre Uyanık sosyal medyada ortaya çıktı. Uzun boyuyla oldukça dikkat çeken Cemre, mankenlere taş çıkaran fiziği ve güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

Masterchef cemre

Şampiyonluğunu bir mekan açarak tescilleyen Cemre, sosyal medyayı tarifleri ve mesleği için kullanıyor. Özel hayatına ilişkin de arada sırada paylaşım yapan Cemre Uyanık’ın son hali ise kendine hayran bıraktı.

Masterchef cemre

Masterchef Cemre Uyanık kimdir?

Cemre Uyanık 1992 yılında doğmuştur. Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Konaklama Yönetimi bölümünde lisans eğitimi almıştır. 2015 yılında okulunu bitiren Uyanık, 2017 yılında bir süre ABD’deki bir restoranda çalıştı. 2018 yılında New York’ta farklı bir restoranda parti şefi olarak çalışmaya başladı ve 11 ay boyunca görevini devam ettirdi.

Alışılmışın dışındaki tarifleriyle öne çıkan Cemre Uyanık, Masterchef 2019 sezonunun birincisi olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Diziden ayrıldı soluğu Dubai'de aldı! Gönül Dağı'nın güzel Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla adeta bacak şov yaptı
Diziden ayrıldı soluğu Dubai'de aldı! Gönül Dağı'nın güzel Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla adeta bacak şov yaptı
Aslı Enver evlendi! Enver ve Berkin Gökbudak çifti sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı
Aslı Enver evlendi! Enver ve Berkin Gökbudak çifti sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı
Estetik iddialarıyla gündem olan Bensu Soral'dan o haberleri unutturacak paylaşım! Tişörtünü kaldırarak verdiği pozunu yayınlayan Soral takipçilerinin ağzını açık bıraktı
Estetik iddialarıyla gündem olan Bensu Soral'dan o haberleri unutturacak paylaşım! Tişörtünü kaldırarak verdiği pozunu yayınlayan Soral takipçilerinin ağzını açık bıraktı
Düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı gelin olmak için gün sayıyor! Düğün rotasını belirleyen güzelden 'Karın olmak için sabırsızlanıyorum' itirafı
Düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı gelin olmak için gün sayıyor! Düğün rotasını belirleyen güzelden 'Karın olmak için sabırsızlanıyorum' itirafı
Dilan Çıtak Tatlıses'in saçlarıyla başı dertte! Kıvırcık saçlara fön çektirince bakın ne oldu!
Dilan Çıtak Tatlıses'in saçlarıyla başı dertte! Kıvırcık saçlara fön çektirince bakın ne oldu!
Danla Bilic'ten ayrılan Kubilay Aka'dan 'Kaybettiğin çocuğa dön bak istedim' pozları!
Danla Bilic'ten ayrılan Kubilay Aka'dan 'Kaybettiğin çocuğa dön bak istedim' pozları!
Son Haberler
Türkiye için ciddi uyarı! Meteoroloji açıkladı sıcaklıklar eksiye dayandı! Gece gündüz sıcaklık farkı 20'lere ulaştı! Yurdu kar havası bürüdü
Türkiye için ciddi uyarı! Meteoroloji açıkladı sıcaklıklar eksiye...
Diziden ayrıldı soluğu Dubai'de aldı! Gönül Dağı'nın güzel Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla adeta bacak şov yaptı
Diziden ayrıldı soluğu Dubai'de aldı! Gönül Dağı'nın güzel Asuman'ı...
Tuzak dizisinden şaşırtan hamle! Reytinglerde yakalayamadığı başarıyı sosyal medyada yakaladı! Kuruluş Osman'dan Bir Peri Masalı'na kadar tüm rakiplerine büyük fark attı
Tuzak dizisinden şaşırtan hamle! Reytinglerde yakalayamadığı başarıyı...
Aslı Enver evlendi! Enver ve Berkin Gökbudak çifti sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı
Aslı Enver evlendi! Enver ve Berkin Gökbudak çifti sessiz sedasız...
Estetik iddialarıyla gündem olan Bensu Soral'dan o haberleri unutturacak paylaşım! Tişörtünü kaldırarak verdiği pozunu yayınlayan Soral takipçilerinin ağzını açık bıraktı
Estetik iddialarıyla gündem olan Bensu Soral'dan o haberleri unutturacak...
Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar seyirciyi şaşırttı! Dizide adeta yaprak dökümü başladı! İki başrol oyuncusu birden diziye veda ediyor
Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar seyirciyi şaşırttı!...
Düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı gelin olmak için gün sayıyor! Düğün rotasını belirleyen güzelden 'Karın olmak için sabırsızlanıyorum' itirafı
Düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı...
Tarım Kredi Marketleri akın akın müşteri kaynıyor!Tavuk, yumurta, ayçiçek yağı, köfte inanılmaz fiyatlara satışta! 65 TL'ye ayçiçek yağı hızlı olan alır
Tarım Kredi Marketleri akın akın müşteri kaynıyor!Tavuk, yumurta,...
FOX yönetimi çok sevinecek! Bir Peri Masalı dizisinden büyük başarı! Final yapması beklenirken reyting birincisi oldu
FOX yönetimi çok sevinecek! Bir Peri Masalı dizisinden büyük başarı!...
Dilan Çıtak Tatlıses'in saçlarıyla başı dertte! Kıvırcık saçlara fön çektirince bakın ne oldu!
Dilan Çıtak Tatlıses'in saçlarıyla başı dertte! Kıvırcık saçlara...
MasterChef son bölümde neler yaşandı, ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ödülünü kazanan takım
MasterChef son bölümde neler yaşandı, ödül oyununu kim kazandı?...
Danla Bilic'ten ayrılan Kubilay Aka'dan 'Kaybettiğin çocuğa dön bak istedim' pozları!
Danla Bilic'ten ayrılan Kubilay Aka'dan 'Kaybettiğin çocuğa dön bak...
Birce Akalay'ın güzelliği herkesi büyüledi! Seksi pijamasıyla verdiği poz beğeni yağmuruna tutuldu
Birce Akalay'ın güzelliği herkesi büyüledi! Seksi pijamasıyla verdiği...
Asgari ücrette kulis rakamı! Yüzde 50 zamla o rakama ulaşacak
Asgari ücrette kulis rakamı! Yüzde 50 zamla o rakama ulaşacak
Bakan Vedat Bilgin'den SGK itirafı: Yolsuzluk var!
Bakan Vedat Bilgin'den SGK itirafı: Yolsuzluk var!