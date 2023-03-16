Masterchef'in olaylı ismi Burak Kaya aylar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler inanamadı: Bu nasıl değişim!













Acun Medya tarafından sunulan Masterchef yarışmasında izleyicilerin dikkatini çeken Burak Kaya, sessizliği ve sakinliği ile finale kadar ilerlemişti. Ancak, Kahramanmaraş'ta yaşanan korkunç depremin ardından Burak Kaya'nın hayatı büyük ölçüde değişti. Deprem bölgesine koşan ve yemek yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eden Burak Kaya'nın değişimi ise gözlerden kaçmadı. Masterchef yarışmasından sonra sık sık reels videoları paylaşan Burak Kaya, deprem bölgesindeki görevinden ayrılmayarak gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Burak Kaya'nın saçları biraz daha uzadı ve yüzündeki yorgun gülümseme ise dikkatleri çekti. Yağız Özçelik ise Burak Kaya için "Adam" yorumunda bulundu. Burak Kaya'nın deprem bölgesindeki görevine devam edeceği ve ayrılmayacağı biliniyor.