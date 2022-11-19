Yemek Tarifleri
19 Kasım 2022 - 19:43

Masterchef köftü nedir, nasıl yapılır? Köftü hangi yöreye ait? Masterchef köftü yapılışı ve malzemeler

18 Kasım 2022 Masterchef yarışmasında yarışmacılardan tatlı olarak köftü yapılması istendi. Ekran karşısında ki birçok izleyici köftü tatlısı ilke duymasından ötürü dikkatlerini çekti. Kötü nedir, nasıl yapılır? Köftü malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Yemek Tarifleri
19 Kasım 2022 - 19:43
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Masterchef köftü nedir, nasıl yapılır? Köftü hangi yöreye ait? Masterchef köftü yapılışı ve malzemeler


Masterchef yarışmasında birbirinden farklı ve lezzetli tarifler yapılmaya devam ederken dün akşam ki takımlar arası oyunda tatlı olarak köftü istendi. İzleyicilerin merak ettiği köftü tatlısının nasıl yapıldığı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Köftü malzemeleri nelerdir, nası yapılır? Köftü tatlısının yapılışı haberimizde

KÖFTÜ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Üzüm



İrmik

Has Un

Fesleğen

Asma Yaprağı

Pekmez Toprağı

KÖFTÜ YAPILIŞI

Temiz bir çuvalın arasına konulan üzümler ezilerek suları çıkarılır. Bir kazanın içerisine pekmez toprağı konur ve üzün suyu ilave edilerek karıştırma işlemi yapılır. Bir gün boyunca ağzı kapalı olarak bekletildikten sonra odun ateşinde kaynatılır. Kaynamaya başladıktan yarım saat sonra tencere közün üzerinden kaldırılır ve içerisinde fesleğen ve asma yaprağı ilave edilerek dinlendirilmeye bırakılır. Dinledirilen karışım süzülerek ikinci kaynatma işlemine geçilir ve içerisine elenmiş un ve irmik ilave edilir. Kıvamı koyulaştıktan sonra özellikle dibinin tutmamasına dikkat edilmesi gerekir. Köftü sıcakken tepsiye dökülür ve soğumaya bırakılır. Soğuyan köftüler baklava dilimi şeklinde kesilir ve servis edilir. Afiyet olsun.

KÖFTÜ HANGİ YÖRENİN?

KÖftü, Konya ve Denizli civarına aittir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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