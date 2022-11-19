Masterchef köftü nedir, nasıl yapılır? Köftü hangi yöreye ait? Masterchef köftü yapılışı ve malzemeler







KÖFTÜ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER







KÖFTÜ YAPILIŞI

KÖFTÜ HANGİ YÖRENİN?

Masterchef yarışmasında birbirinden farklı ve lezzetli tarifler yapılmaya devam ederken dün akşam ki takımlar arası oyunda tatlı olarak köftü istendi. İzleyicilerin merak ettiği köftü tatlısının nasıl yapıldığı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Köftü malzemeleri nelerdir, nası yapılır? Köftü tatlısının yapılışı haberimizdeÜzümİrmik Has Un Fesleğen Asma Yaprağı Pekmez ToprağıTemiz bir çuvalın arasına konulan üzümler ezilerek suları çıkarılır. Bir kazanın içerisine pekmez toprağı konur ve üzün suyu ilave edilerek karıştırma işlemi yapılır. Bir gün boyunca ağzı kapalı olarak bekletildikten sonra odun ateşinde kaynatılır. Kaynamaya başladıktan yarım saat sonra tencere közün üzerinden kaldırılır ve içerisinde fesleğen ve asma yaprağı ilave edilerek dinlendirilmeye bırakılır. Dinledirilen karışım süzülerek ikinci kaynatma işlemine geçilir ve içerisine elenmiş un ve irmik ilave edilir. Kıvamı koyulaştıktan sonra özellikle dibinin tutmamasına dikkat edilmesi gerekir. Köftü sıcakken tepsiye dökülür ve soğumaya bırakılır. Soğuyan köftüler baklava dilimi şeklinde kesilir ve servis edilir. Afiyet olsun.KÖftü, Konya ve Denizli civarına aittir.