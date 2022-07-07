YAŞAM
07 Temmuz 2022 - 11:20

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranın adı ne, nerede?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından birisi olan Masterchef Türkiye’yi yakından takip eden izleyiciler, yarışmanın jüri üyesi Mehmet Şef'in restoranının nerede olduğunu merak ediyorlar. Peki, Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranın adı ne, nerede? İşte, Mehmet Yalçınkaya'nın en çok merak edilen restoranı hakkında bilgiler..

YAŞAM
07 Temmuz 2022 - 11:20
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Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranın adı ne, nerede?


Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında izleyicilerle buluşan her sezonunun ilgiyle izlendiği fenomen yarışma Masterchef Türkiye'nin jüri üyelerini özel hayatlarına dair bilgiler gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yarışmada sinirli tavırlarıyla dikkat çeken ve yarışmacıların en çok korktukları şef olarak bilinen Mehmet Yalçınkaya’nın özel hayatı detaylı olarak araştırılırken restoranına dair bazı bilgiler de merak ediliyor.

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Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranın adı ne, nerede?



Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın hangi restoranın sahibi olarak araştırılan bilgilerde, Mehmet şefin Yeşilköy'de bulunan MYK adlı restoranın sahibi olduğu bilgisine ulaşılıyor. 1974 Bolu doğumlu olan ve Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın bir çok yerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapan Mehmet Yalçınkaya, Türkiye'de ise Bodrum ve İstanbul'da birçok otelin restoranında mutfak şefliği yapmıştır.

Amerika'nın ünlü gurme dergisi olan "Culınary" de 'Trend Chef' olarak biyografisi yayınlanan Mehmet şefin ayrıca spesiyalleri de derginin sayfalarını süsledi. Almanya'nın Erfurt kentinde düzenlenen yarışmadan bronz madalya ile dönen Mehmet şef, Türk mutfağıyla ilgili de farklı fuar, festival ve yarışmalara katılarak madalyalar, şiltler ve sertifikalar kazanmıştır. Bol ödüllü Türk şefi Mehmet Yalçınkaya, şimdilerde hem Masterchef Türkiye yarışmasının jüri üyeliğini yapıyor hem de Yeşilköy'deki MYK isimli restoranının işletmeciliğini yürütüyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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