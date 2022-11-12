MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümü yine heyecan doluydu. Dokunulmazlığı almak için kıyasıya mücadele eden takımlardan kaybeden takım yine eleme potasına yarışmacı gönderdi. Dün akşam yayınlanan bölümde dış çekime gitmeyen yarışmacılar stüdyoda hazırladıkları yemekleri İstanbul'daki öğrenci evlerine yolladı. Yapılan tabakları değerlendiren ise şefler değil öğrenciler oldu.
TV Programları
12 Kasım 2022 - 17:11
MasterChef son bölümde neler yaşandı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef haftanın galibi hangi takım oldu? 11 Kasım 2022 MasterChef'te yaşananlar
MasterChef Türkiye yarışmasında büyük finale doğru geri sayım başladı. Her bölümü ayrı bir heyecan taşıyan programın son bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. Peki, MasterChef son bölümde dokunulmazlık hangi takımın oldu? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? İşte, 11 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de yaşananlar...
TV Programları
12 Kasım 2022 - 17:11
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