TV Programları
12 Kasım 2022 - 17:11

MasterChef son bölümde neler yaşandı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef haftanın galibi hangi takım oldu? 11 Kasım 2022 MasterChef'te yaşananlar

MasterChef Türkiye yarışmasında büyük finale doğru geri sayım başladı. Her bölümü ayrı bir heyecan taşıyan programın son bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. Peki, MasterChef son bölümde dokunulmazlık hangi takımın oldu? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? İşte, 11 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de yaşananlar...

TV Programları
12 Kasım 2022 - 17:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
MasterChef son bölümde neler yaşandı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef haftanın galibi hangi takım oldu? 11 Kasım 2022 MasterChef'te yaşananlar
MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümü yine heyecan doluydu. Dokunulmazlığı almak için kıyasıya mücadele eden takımlardan kaybeden takım yine eleme potasına yarışmacı gönderdi.

Dün akşam yayınlanan bölümde dış çekime gitmeyen yarışmacılar stüdyoda hazırladıkları yemekleri İstanbul'daki öğrenci evlerine yolladı. Yapılan tabakları değerlendiren ise şefler değil öğrenciler oldu.

MASTERCHEF'DE DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

Öğrenci evlerine yapılan yemeklerde en başarılı olan takım mavi takım oldu. Böylelikle dokunulmazlığı mavi takım aldı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Takım oyununda başarısız olan kırmızı takım ilk olarak bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Yarış sonunda en iyi yemeği yaparak dokunulmaz olan ve potadan kurtulan isim Ayaz oldu.

 mastercheff

MASTERCHEF'TE KİMLER POTADA?

Dokunulmazlık alan Ayaz beşinci olarak potaya Büşra'yı yollarken, takım oylamasıyla potaya giden isim de Yağız oldu. Bu hafta potada mücadele edecek isimler şunlar; Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Survivor 2023 kadroları belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 oyuncu kadrosu
Survivor 2023 kadroları belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 oyuncu kadrosu
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Türk müzik dünyasının önemli ismi Selami Şahin olacak!
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Türk müzik dünyasının önemli ismi Selami Şahin olacak!
Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor! Kısmetse Olur başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor! Kısmetse Olur başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?
Son Haberler
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilgün Belgün yer aldığı projeler ve aldığı ödüller
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir,...
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat...
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde faturalar değişebilir..
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde...
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce kişi izledi!
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce...
Bein Sport HD 1 Başakşehir - Galatasaray maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Başakşehir - Galatasaray maçını canlı izle
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde tarih netleşti
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde...
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans branş sıralaması nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans branş sıralaması ekranı
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans...
Yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?
Yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında,...
O yasa resmen Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp Fakültesi ve diş hekimliği öğrencileri yaşadı! Bakan Koca, 'Hayırlı olsun' sözleriyle müjdeyi verdi
O yasa resmen Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp Fakültesi ve diş hekimliği...
Hava sıcaklıklarında büyük düşüş! İstanbul için uyarı geldi: Soba ve kombileri hazırlayın kara kış geliyor
Hava sıcaklıklarında büyük düşüş! İstanbul için uyarı geldi:...
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli oldu! Prim gün sayısını dolduran emekli olacak
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli...
İYİ Parti, Anayasa Mahkemesi'nden hızlı çıktı! İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı: Sendika başkanları altılı masa tarafından dinlenecek
İYİ Parti, Anayasa Mahkemesi'nden hızlı çıktı! İYİ Parti Sözcüsü...
Sigara fiyatları rekora koşuyor! Yeni zam oranları açıklandı! 12 Kasım 2022 güncel sigara fiyatları
Sigara fiyatları rekora koşuyor! Yeni zam oranları açıklandı! 12...
Akaryakıtta indirim furyası başladı mı? Benzin ve motorinde ki sessizlik korkuttu! 12 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta indirim furyası başladı mı? Benzin ve motorinde ki sessizlik...