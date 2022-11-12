MasterChef son bölümde neler yaşandı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef haftanın galibi hangi takım oldu? 11 Kasım 2022 MasterChef'te yaşananlar

MASTERCHEF'DE DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

MASTERCHEF'TE KİMLER POTADA?

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümü yine heyecan doluydu. Dokunulmazlığı almak için kıyasıya mücadele eden takımlardan kaybeden takım yine eleme potasına yarışmacı gönderdi. Dün akşam yayınlanan bölümde dış çekime gitmeyen yarışmacılar stüdyoda hazırladıkları yemekleri İstanbul'daki öğrenci evlerine yolladı. Yapılan tabakları değerlendiren ise şefler değil öğrenciler oldu.Öğrenci evlerine yapılan yemeklerde en başarılı olan takım mavi takım oldu. Böylelikle dokunulmazlığı mavi takım aldı.Takım oyununda başarısız olan kırmızı takım ilk olarak bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Yarış sonunda en iyi yemeği yaparak dokunulmaz olan ve potadan kurtulan isim Ayaz oldu.Dokunulmazlık alan Ayaz beşinci olarak potaya Büşra'yı yollarken, takım oylamasıyla potaya giden isim de Yağız oldu. Bu hafta potada mücadele edecek isimler şunlar; Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız.