MasterChef son bölümde neler yaşandı, ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ödülünü kazanan takım

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?

MASTERCHEF HAFTANIN ÖDÜLÜ NE?

MasterChef Türkiye'de haftalık eleme öncesinde takımlar son defa takım oyunu oynadı. Ancak, bu haftaki ödül oyunu yarışmacıları oldukça zorladı. Tek elleri bağlanan yarışmacılar kalan tek elleriyle yemek yapmaya çalışırken, 1. aşamayı geçen takım 2. aşamada mücadele etme hakkı kazandı.MasterChef'in yeni ödül oyununda, yarışmacılar sol ellerini kullanmadan 5 ayrı tabak çıkarmaya çalıştı. Günün menüsünde ise ezo gelin, içli köfte, kaşık salatası, patlıcan kebabı ve künefe bulunuyordu. Kıyasıya mücadelenin ardından haftanın ödül oyununu kazanan takım maviler oldu. Ödül oyunu sonrasında 2. aşama için tezgahlara geçen mavi takım Mehmet Şef'in özel tarifi terbiyeli levrek pilaki yapmak için ter döktü.Bu aşamada en iyi yemeği yaparak son üçe kalan Görkem, Burak Kaya ve Gamze arasından büyük ödülü kazanan isim ise Gamze oldu.MasterChef'te en iyi yemeği yaparak haftanın ödülünü kazanan isim Gamze oldu. Gamze 2023 yılının sonuna dek geçerli olacak 2 kişilik yurt içi uçak bileti aldı.