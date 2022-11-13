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13 Kasım 2022 - 12:32

MasterChef son bölümde neler yaşandı, ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ödülünü kazanan takım

MasterChef Türkiye programında haftanın ödül oyunu yine eğlenceli ve mücadele dolu geçti. Oyunda tek elleri bağlı şekilde tezgahlarına geçen takımlar kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef Türkiye'de haftanın ödülünü kim kazandı, galip gelen takım hangisi oldu? İşte, MasterChef Türkiye ödül oyunu kazananı...

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13 Kasım 2022 - 12:32
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MasterChef son bölümde neler yaşandı, ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ödülünü kazanan takım
MasterChef Türkiye'de haftalık eleme öncesinde takımlar son defa takım oyunu oynadı. Ancak, bu haftaki ödül oyunu yarışmacıları oldukça zorladı. Tek elleri bağlanan yarışmacılar kalan tek elleriyle yemek yapmaya çalışırken, 1. aşamayı geçen takım 2. aşamada mücadele etme hakkı kazandı.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?

MasterChef'in yeni ödül oyununda, yarışmacılar sol ellerini kullanmadan 5 ayrı tabak çıkarmaya çalıştı. Günün menüsünde ise ezo gelin, içli köfte, kaşık salatası, patlıcan kebabı ve künefe bulunuyordu.

Kıyasıya mücadelenin ardından haftanın ödül oyununu kazanan takım maviler oldu. Ödül oyunu sonrasında 2. aşama için tezgahlara geçen mavi takım Mehmet Şef'in özel tarifi terbiyeli levrek pilaki yapmak için ter döktü.

 mastercheff son bölüm kazananı

Bu aşamada en iyi yemeği yaparak son üçe kalan Görkem, Burak Kaya ve Gamze arasından büyük ödülü kazanan isim ise Gamze oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ÖDÜLÜ NE?

MasterChef'te en iyi yemeği yaparak haftanın ödülünü kazanan isim Gamze oldu. Gamze 2023 yılının sonuna dek geçerli olacak 2 kişilik yurt içi uçak bileti aldı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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