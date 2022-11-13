MasterChef Türkiye'de haftalık eleme öncesinde takımlar son defa takım oyunu oynadı. Ancak, bu haftaki ödül oyunu yarışmacıları oldukça zorladı. Tek elleri bağlanan yarışmacılar kalan tek elleriyle yemek yapmaya çalışırken, 1. aşamayı geçen takım 2. aşamada mücadele etme hakkı kazandı.
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13 Kasım 2022 - 12:32
MasterChef son bölümde neler yaşandı, ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ödülünü kazanan takım
MasterChef Türkiye programında haftanın ödül oyunu yine eğlenceli ve mücadele dolu geçti. Oyunda tek elleri bağlı şekilde tezgahlarına geçen takımlar kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef Türkiye'de haftanın ödülünü kim kazandı, galip gelen takım hangisi oldu? İşte, MasterChef Türkiye ödül oyunu kazananı...
TV Programları
13 Kasım 2022 - 12:32
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