Masterchef strudel nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Tatlı listelerinin bir numarası olan strudel püf noktaları ve yapılışı

ELMALI STRUDEL MALZEMELER

ELMALI STRUDEL YAPILIŞI

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yapılması istenen elmalı strudel programı yakından takip edenlerin ilgisini çekti. Görünüşüyle farklılık yaratan elmalı strudel tarifi merak konusu oldu. Elmalı strudel nasıl yapılır? Elmalı strudel malzemeleri nelerdir? Masterchef strudel yapılışı...2 su bardağı un 1 su bardağı sıvıyağ 1 tatlı kaşığı tuz 1 su bardağı su 1 tatlı kaşığı sirke 10 adet ekşi elma 1 su bardağı galeta unu 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu 1 tatlı kaşığı tarçın 1 su bardağı kuru üzüm Üzeri için: PudraşekeriDerin bir kabın içerisine un, sıvıyağ, su ve sirke ilave edilerek karıştırılır. Homojen kıvama gelen hamur yarım saat dinlendirildikten sonra farklı bir kabın içerisine galeta unu, rendelenmiş limon kabuğu, tarçın ve kuru üzüm karıştırılır. Dinlendirilen hamur bezin üzerine açılır ve soyulan elmalar dilimler halinde hamurun üzerine yerleştirilir. Kuru üzüm karşımı da üzerine serpildikten sonra hamur rulo haline getirilir. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40 dakika pişme işlemi yapıldıktan sonra servis halinde üzerine pudra şekeri serpilir. Afiyet olsun