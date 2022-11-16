Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yapılması istenen elmalı strudel programı yakından takip edenlerin ilgisini çekti. Görünüşüyle farklılık yaratan elmalı strudel tarifi merak konusu oldu. Elmalı strudel nasıl yapılır? Elmalı strudel malzemeleri nelerdir? Masterchef strudel yapılışı...
Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 13:58
Masterchef strudel nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Tatlı listelerinin bir numarası olan strudel püf noktaları ve yapılışı
Ekranların en çok izlenen yemek yarışmalarından Masterchef, birbirinden lezzetli tarifleri ekran başındaki izleyicilere sunmaya devam ederken geçen akşam yapılan strudel ise araştırılmaya başlandı. Masterchef strudel nasıl yapılıyor, malzemeleri nelerdir? İşte detaylar..
Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 13:58
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