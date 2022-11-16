Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 13:58

Masterchef strudel nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Tatlı listelerinin bir numarası olan strudel püf noktaları ve yapılışı

Ekranların en çok izlenen yemek yarışmalarından Masterchef, birbirinden lezzetli tarifleri ekran başındaki izleyicilere sunmaya devam ederken geçen akşam yapılan strudel ise araştırılmaya başlandı. Masterchef strudel nasıl yapılıyor, malzemeleri nelerdir? İşte detaylar..

Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 13:58
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Masterchef strudel nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Tatlı listelerinin bir numarası olan strudel püf noktaları ve yapılışı
Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yapılması istenen elmalı strudel programı yakından takip edenlerin ilgisini çekti. Görünüşüyle farklılık yaratan elmalı strudel tarifi merak konusu oldu. Elmalı strudel nasıl yapılır? Elmalı strudel malzemeleri nelerdir? Masterchef strudel yapılışı...

ELMALI STRUDEL MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı sirke

10 adet ekşi elma

1 su bardağı galeta unu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı kuru üzüm

Üzeri için:

Pudraşekeri

elmalı strudel yapılışı

ELMALI STRUDEL YAPILIŞI

Derin bir kabın içerisine un, sıvıyağ, su ve sirke ilave edilerek karıştırılır. Homojen kıvama gelen hamur yarım saat dinlendirildikten sonra farklı bir kabın içerisine galeta unu, rendelenmiş limon kabuğu, tarçın ve kuru üzüm karıştırılır. Dinlendirilen hamur bezin üzerine açılır ve soyulan elmalar dilimler halinde hamurun üzerine yerleştirilir. Kuru üzüm karşımı da üzerine serpildikten sonra hamur rulo haline getirilir. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40 dakika pişme işlemi yapıldıktan sonra servis halinde üzerine pudra şekeri serpilir. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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