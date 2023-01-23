MasterChef’te deprem devam ediyor! Programdan giden arkasına bakmıyor! Mehmet Yalçınkaya'nın vedası yolu açtı, bir isim daha veda edecek!













ÜNLÜ ŞEFLER TEK TEK JÜRİLİKTEN AYRILIYOR!

TV8 kanalının popüler yarışma programlarından Masterchef Türkiye, gelecek sezonda all-star formatında olacak. Ancak, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın takıma katılmayacağı ortaya çıktı.MasterChef Türkiye yarışmasının üzün süredir jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya idi. Geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye 2022 finalleri yapılırken yarışmanın şampiyonu da belirlendi. Büyük finalinin ardından ortaya şoke eden bir iddia atıldı.Sosyal medya hesaplarında yer alan iddialarda Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmanın jüri üyeliğinden ayrılma kararı aldığı söylendi.Mehmet Yalçınkaya'nın kendi işindeki bazı sorunlar nedeniyle yeni sezonda jüri üyeliği yapmayacağı öne sürüldü. Yoğun çekim programından dolayı hem restoranlarına hem de özel hayatına yeterince zaman ayırmadığı söylenen Mehmet Şef'in maaşında da sorunlar yaşadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.Tüm bu gelişmelerin ardından yeni gelen iddialara göre MasterChef Türkiye'nin diğer jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun da yeni sezonda yer almayacağı ortaya çıktı. Somer Sivrioğlu'nun, restoranıyla ilgilenmek için dört ay sonra Avustralya'ya dönmeyi planladığı öğrenildi. Bu haberlerin ardından ortaya atılan bir başka iddiaya göre de Mehmet şefin yerine gelecek olan ismin şimdiden belirlenmiş olması idi. İddialar arasında ünlü şef Ömür Akkor'un Mehmet Yalçınkaya'nın yerine geçeceği konuşuluyor.