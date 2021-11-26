MasterChef’te dokunulmazlık oyununu jürisi aileler













Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef programıda dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadımı, yarışmacıların ailesinden gelen bir kişi yaptı.Dokunulmazlık oyununda şefler, takımlardan üç çeşit yemek yapmalarını istedi. Dün akşam yayınlanan bölümde yemekler esnaf lokantası usulü bol kepçe yapmalarını istedi. Menüde ise süzme mercimek çorbası, patlıcan musakka ve pirinç pilavı, sultan sarması yer alırken bu yemekleri yapmaları için yarışmacılara 40 dakika süre verildi.Son dokunulmazlık oyununda yarışmacıların ailelerinden bir isim stüdyoya geldi ve takımların yaptığı yemeklerin tadımını yaptı. Yemekleri kimin yaptığını bilmeden ve yakınlarının hangi takımda olduğundan habersiz aileler yarışmacıları görmeden yaptıkları tadım sonrasında beğendikleri tabakları seçti. Verilen oylar sonrasında haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan 17-15'lik skorla mavi takım oldu.Öte yandan mavi takım arasında gerçekleşen potaya gitmemek için verilen mücadele Eren ,Hasan ve Araz arasında gerçekleşirken siyah önlüğü giymemeye hak kazanarak bir sonraki hafta yarışmaya hak kazanan kişi ise Eren oldu.