MEDYA
26 Kasım 2021 - 11:53

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu jürisi aileler

Dün akşam ekranlarda yayınlanan MasterChef’te eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacıların yemeklerinin yarışmacıların aileleri tadarak puan verdi. Gün sonunda takım mavi oldu.

MEDYA
26 Kasım 2021 - 11:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
MasterChef’te dokunulmazlık oyununu jürisi aileler
Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef programıda dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadımı, yarışmacıların ailesinden gelen bir kişi yaptı.




ESNAF LOKANTASI USULÜ İSTENDİ



Dokunulmazlık oyununda şefler, takımlardan üç çeşit yemek yapmalarını istedi. Dün akşam yayınlanan bölümde yemekler esnaf lokantası usulü bol kepçe yapmalarını istedi. Menüde ise süzme mercimek çorbası, patlıcan musakka ve pirinç pilavı, sultan sarması yer alırken bu yemekleri yapmaları için yarışmacılara 40 dakika süre verildi.

MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI
Son dokunulmazlık oyununda yarışmacıların ailelerinden bir isim stüdyoya geldi ve takımların yaptığı yemeklerin tadımını yaptı. Yemekleri kimin yaptığını bilmeden ve yakınlarının hangi takımda olduğundan habersiz aileler yarışmacıları görmeden yaptıkları tadım sonrasında beğendikleri tabakları seçti. Verilen oylar sonrasında haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan 17-15'lik skorla mavi takım oldu.
Öte yandan mavi takım arasında gerçekleşen potaya gitmemek için verilen mücadele Eren ,Hasan ve Araz arasında gerçekleşirken siyah önlüğü giymemeye hak kazanarak bir sonraki hafta yarışmaya hak kazanan kişi ise Eren oldu.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? Mahkum dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? Mahkum dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
RTÜK 'Üç Kuruş' dizisine ceza yağdırdı!
RTÜK 'Üç Kuruş' dizisine ceza yağdırdı!
Son Haberler
Sahte ilaç depolarına baskın
Sahte ilaç depolarına baskın
Böyle vahşet görülmedi! Küçük çocuk, amcası tarafından kızgın kaşıkla yakıldı
Böyle vahşet görülmedi! Küçük çocuk, amcası tarafından kızgın...
Kim Jong-un'dan yeni yasak: Ülkede kendisinden başka kimse giymeyecek!
Kim Jong-un'dan yeni yasak: Ülkede kendisinden başka kimse giymeyecek!
Libya'da Halife Hafter'e idam cezasına çarptırıldı!
Libya'da Halife Hafter'e idam cezasına çarptırıldı!
Kayseri'de inşaat şantiyesinde şüpheli ölüm
Kayseri'de inşaat şantiyesinde şüpheli ölüm
Şanlıurfa'da toplu balık ölümleri korkuttu
Şanlıurfa'da toplu balık ölümleri korkuttu
Ajax maçı sonrasında taraftarların Sergen’den isteği
Ajax maçı sonrasında taraftarların Sergen’den isteği
Yediği turp ölümüne sebep oluyordu
Yediği turp ölümüne sebep oluyordu
Kuzey Kore, ülkeye Squid Game'i gizlice getiren öğrenciyi idam edecek
Kuzey Kore, ülkeye Squid Game'i gizlice getiren öğrenciyi idam edecek
Bilim adamları uyardı! Yeni varyant çok sayıda hastalığı tetikleyebilir
Bilim adamları uyardı! Yeni varyant çok sayıda hastalığı tetikleyebilir