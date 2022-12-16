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16 Aralık 2022 - 19:23

MasterChef'te dokunulmazlık yarışı kızıştı! Haftanın ikinci dokunulmazlığı hangi takımın oldu? MasterChef Kıbrıs bölümünü kazanan bakın hangi takım oldu

MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başlarken dokunulmazlığın önemi de arttı. 15 Aralık dış çekiminde Kıbrıs'a giden takımlar dokunulmazlık mücadelesi verirken, kaybeden takımdan bir isim potaya girerek eleme adayı oldu. Peki, MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına hangi isim gitti? İşte MasterChef Türkiye 15 Aralık 2022 dokunulmazlık oyunu sonuçları...

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16 Aralık 2022 - 19:23
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MasterChef'te dokunulmazlık yarışı kızıştı! Haftanın ikinci dokunulmazlığı hangi takımın oldu? MasterChef Kıbrıs bölümünü kazanan bakın hangi takım oldu


MasterChef Türkiye'nin 15 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar dış çekim için Kıbrıs'a gitti. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından kaybeden takımdan bir isim potaya giderek haftanın eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİ DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde takımlar yine kıyasıya mücadele verdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kaybeden kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı alan isim Ayaz oldu.



 mastercheff 15 aralık 2022 eleme adayı

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık için kırmızı takımdan yarışan Ayaz ile Tolga arasındaki düelloyu şeflerin oyuyla Ayaz kazandı. Ayaz'ın dokunulmaz olması sonucunda potaya giderek eleme adayı olan isim Tolga oldu.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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