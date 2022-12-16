MasterChef Türkiye'nin 15 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar dış çekim için Kıbrıs'a gitti. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından kaybeden takımdan bir isim potaya giderek haftanın eleme adayı oldu.
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16 Aralık 2022 - 19:23
MasterChef'te dokunulmazlık yarışı kızıştı! Haftanın ikinci dokunulmazlığı hangi takımın oldu? MasterChef Kıbrıs bölümünü kazanan bakın hangi takım oldu
MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başlarken dokunulmazlığın önemi de arttı. 15 Aralık dış çekiminde Kıbrıs'a giden takımlar dokunulmazlık mücadelesi verirken, kaybeden takımdan bir isim potaya girerek eleme adayı oldu. Peki, MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına hangi isim gitti? İşte MasterChef Türkiye 15 Aralık 2022 dokunulmazlık oyunu sonuçları...
TV Programları
16 Aralık 2022 - 19:23
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