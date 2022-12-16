MasterChef'te dokunulmazlık yarışı kızıştı! Haftanın ikinci dokunulmazlığı hangi takımın oldu? MasterChef Kıbrıs bölümünü kazanan bakın hangi takım oldu







MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİ DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?







MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 15 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar dış çekim için Kıbrıs'a gitti. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından kaybeden takımdan bir isim potaya giderek haftanın eleme adayı oldu.MasterChef Türkiye'nin son bölümünde takımlar yine kıyasıya mücadele verdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kaybeden kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı alan isim Ayaz oldu.Dokunulmazlık için kırmızı takımdan yarışan Ayaz ile Tolga arasındaki düelloyu şeflerin oyuyla Ayaz kazandı. Ayaz'ın dokunulmaz olması sonucunda potaya giderek eleme adayı olan isim Tolga oldu.