Masterchef'te elenen isim açıklandı! Masterchef'e veda eden isim Onur Biçim oldu! Onur Biçim'in Maserchef macerası

Masterchef macerasında elenen isim Onur Biçim oldu. Peki Onur Biçim kimdir? Kaç doğumlu. evli mi? Onur Biçim hakkında merak edilenler haberimizde!
Onur Biçim'in Masterchef yolculuğuOnur Biçim Masterchef' e katılarak kuzu karski yemeği ile jüri karşısına çıkmıştı. İki evet bir hayır cevabı ile eleme turunu geçen yarışmacılar arasında yerini almıştı. İkinci eleme turunda ise Göktuğ ile karşı karşıya gelen Onur Biçim 2. turuda başarılı bir şekilde geçti. Daha sonra yarışmacılar arasında yaratıcılık oyunu oynandı ve Onur Biçim ana kadronun içine dahil oldu.
Masterchef Onur Biçim Kimdir?
1998 doğumlu olan Onur Biçim Diyarbakırlıdır. Eğitim almadan küçüklüğünden beri mutfaklarda çalışarak kendini geliştiren yarışmacılardan biridir.