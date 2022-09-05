MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 01:28

Masterchef'te elenen isim açıklandı! Masterchef'e veda eden isim Onur Biçim oldu! Onur Biçim'in Maserchef macerası

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Masterchef büyük ilgi görüyor. Her hafta sonunda yaptıkları yemekler ile orada kalmak için ter döken yarışmacılar arasında bir kişi Masterchef'e veda ediyor. Bu hafta Masterchef'e veda eden isim Onur Biçim oldu.

MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 01:28
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Masterchef'te elenen isim açıklandı! Masterchef'e veda eden isim Onur Biçim oldu! Onur Biçim'in Maserchef macerası


Masterchef macerasında elenen isim Onur Biçim oldu. Peki Onur Biçim kimdir? Kaç doğumlu. evli mi? Onur Biçim hakkında merak edilenler haberimizde!

Onur Biçim'in Masterchef yolculuğu

Onur Biçim Masterchef' e katılarak kuzu karski yemeği ile jüri karşısına çıkmıştı. İki evet bir hayır cevabı ile eleme turunu geçen yarışmacılar arasında yerini almıştı. İkinci eleme turunda ise Göktuğ ile karşı karşıya gelen Onur Biçim 2. turuda başarılı bir şekilde geçti. Daha sonra yarışmacılar arasında yaratıcılık oyunu oynandı ve Onur Biçim ana kadronun içine dahil oldu.

Masterchef Onur Biçim Kimdir?



1998 doğumlu olan Onur Biçim Diyarbakırlıdır. Eğitim almadan küçüklüğünden beri mutfaklarda çalışarak kendini geliştiren yarışmacılardan biridir.

Masterchef kim elendi, kim gitti? 4 Eylül 2022 Pazar Ayaz, Onur, Metin elenen isim kim oldu?

Eleme gecesinde mavi ve kırmızı takım olarak yarışan yarışmacılar orda kalmak için ter döktüler. Gecenin sonunda elemeye kalan Onur, Metin ve Ayaz oldu. Yaratıcılık yemeği yapmaları istenen yarışmacılar yaptıkları yemekler ile jüri karşısına çıktı. Elenen isim Onur Biçim oldu.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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