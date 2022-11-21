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21 Kasım 2022 - 15:12

Masterchef'te gözyaşları sel oldu! O isim elendi, hayat hikayesi hüzne boğdu...

Masterchef'te 20 Kasım elenen isim belli oldu. Favori isimlerden birinin elenmesi herkesi üzdü. Yarışmacının hayat hikayesi ise ilk kez ortaya çıktı...

MEDYA
21 Kasım 2022 - 15:12
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Masterchef'te gözyaşları sel oldu! O isim elendi, hayat hikayesi hüzne boğdu...


Masterchef Türkiye’nin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef’e bir yarışmacı daha veda etti. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılar elenmemek için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. İşte Masterchef’ten elenen isim…

Masterchef’in 20 Kasım Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca eleme potasına kalan yarışmacılar, en iyi tabağı çıkarabilmek için tüm sınırları zorladı. Bu hafta mavi takımın kaptanı Büşra, kırmızı takımın kaptanı ise Metin oldu. Büşra’nın takımı ağır mağlubiyet aldı.



Bu haftanın eleme potasındaki isimleri Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra oldu.

Masterchef 20 Kasım kim elendi?

Masterchef’te sona kalan isimler Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra oldu. 6 isim ilk olarak yaratıcılık tabakları hazırladı. Şeflerin değerlendirmesiyle Tolga ve Yağız elenmekten kurtuldu. Büşra, Fatma Nur ve Barış ise son üçe kalarak şef tabağı hazırladı.

Somer Şef’in tabağını hazırlamaya çalışan yarışmacılar uzun süren mücadelenin ardından tabaklarını sergiledi. Şefler yarışmacıların tabaklarını değerlendirdi ve Fatma Nur potadan çıkan ilk isim oldu.

masterchef

Gözyaşlarına hakim olamadı!

Fatma Nur’un birinci çıkmasından sonra son ikiye Barış ve Büşra kaldı. Nefeslerin tutulduğu eleme anında şefler kararını açıkladı. Masterchef 20 Kasım 2022 bölümünde yarışmaya veda eden isim Barış oldu.

Şefler Barış’ın elendiğini açıkladıktan sonra iki ismin de tabağındaki hataları söyledi. Büşra, sevdiği bir arkadaşının yarışmadan ayrılmasına üzüldüğünü söyleyerek arkadaşlarının yanına döndü.

Barış ise ismi açıklandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Masterchef’ten elenmesine çok üzüldüğünü söylerken, onu babasının büyüttüğünü ve 13 yaşında annesinin vefat ettiğini dile getirdi. Stüdyoda gözyaşı sel olurken Barış’ın elenmesine en çok üzülen isimler Fatma Nur ve Kıvanç oldu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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