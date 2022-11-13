MasterChef'te haftanın ödülünü kazanan Gamze kim, kaç yaşında? Gamze Tosun evli mi, nereli? MasterChef Gamze biyografisi

MASTERCHEF GAMZE KİM?

GAMZE TOSUN SOSYAL MEDYA HESABI

MasterChef'in başarılı yarışmacılarından Gamze, son ödül oyununu da kazanarak dikkat çekti. Yarışmayı yakından takip edenler Gamze Tosun'un hayatını araştırmaya başladı.34 yaşında olan Gamze Tosun yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Evli olan Tosun'un beş tane çocuğu bulunuyor. Yemek yapmak onun için bir tutku olan Gamze, yarışmaya geçtiğimiz yıl da başvurmuş fakat ana kadroya kalamadan elenmişti. Bu durum sonrasında hırslanan yarışmacı belediyenin kursuna kayıt yaptırarak yemek eğitimi almıştır. Aynı zamanda MEB tarafından düzenlenen yemek kurslarına da katılarak sertifika kazanan yarışmacı, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde eğitim görüyor.Instagram kullanan Gamze'nin kullanıcı ismi @gamzee?tosun şeklindedir. Hesabını aktif olarak kullanan yarışmacının şuan 9.727 takipçisi var.