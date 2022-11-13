Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 13:52

MasterChef'te haftanın ödülünü kazanan Gamze kim, kaç yaşında? Gamze Tosun evli mi, nereli? MasterChef Gamze biyografisi

MasterChef Türkiye'de dün akşam oynanan ödül oyunun kazananı Gamze oldu. Gamze'nin ödülü kazanmasının ardından birçok kişi hayatıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, Gamze Tosun'un biyografisi...

Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 13:52
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MasterChef'te haftanın ödülünü kazanan Gamze kim, kaç yaşında? Gamze Tosun evli mi, nereli? MasterChef Gamze biyografisi
MasterChef'in başarılı yarışmacılarından Gamze, son ödül oyununu da kazanarak dikkat çekti. Yarışmayı yakından takip edenler Gamze Tosun'un hayatını araştırmaya başladı.

MASTERCHEF GAMZE KİM?

34 yaşında olan Gamze Tosun yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Evli olan Tosun'un beş tane çocuğu bulunuyor.

Yemek yapmak onun için bir tutku olan Gamze, yarışmaya geçtiğimiz yıl da başvurmuş fakat ana kadroya kalamadan elenmişti. Bu durum sonrasında hırslanan yarışmacı belediyenin kursuna kayıt yaptırarak yemek eğitimi almıştır.

Aynı zamanda MEB tarafından düzenlenen yemek kurslarına da katılarak sertifika kazanan yarışmacı, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde eğitim görüyor.

 masterchef gamze kim

GAMZE TOSUN SOSYAL MEDYA HESABI

Instagram kullanan Gamze'nin kullanıcı ismi @gamzee?tosun şeklindedir. Hesabını aktif olarak kullanan yarışmacının şuan 9.727 takipçisi var.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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