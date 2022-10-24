Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya kim veda etti? MasterChef yarışmasında eleme heyecanı!













"MASTERCHERF YARIŞMASINDA ELEME HEYECANI"

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğşu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasında kritik eleme gecesi yaşandı. Eleme potasına giren yarışmacılar yarışmadan ayrılmamak için tezgahlarının başına geçtiler ve birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girerek ter döktüler. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından tadılan yemekler değerlendirilmeye alındı ve eleme potasına düşen adaylardan en iyi yemeği yapan yarışmacı seçildi. Elemelere giren adayların arasında kimin yarışmadan gittiği de merak konusu oldu.Son yemeğini oldukça aromatik bir baharat olan taze fesleğen ile yapan yarışmacılardan bir tanesi yarışmaya veda etti. Yemeğin değerlendirmesini yapan şefler daha az başarılı tabağı tespit ederek yarışmacının adını program sonunda açıkladılar.MasterChef'te jüri üyelerinin kararıyla Atike, daha az başarılı bulundu ve yarışmaya veda ede isim oldu.