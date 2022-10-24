MEDYA
24 Ekim 2022 - 10:55

Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya kim veda etti? MasterChef yarışmasında eleme heyecanı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de eleme heyecanını izleyicilerle paylaştı. Elenecek ismin açıklandığı geri sayım yarışması sona ererken Masterchef'te kim elendiği araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya kşm veda etti? İşte detaylar..

MEDYA
24 Ekim 2022 - 10:55
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Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya kim veda etti? MasterChef yarışmasında eleme heyecanı!


Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğşu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasında kritik eleme gecesi yaşandı. Eleme potasına giren yarışmacılar yarışmadan ayrılmamak için tezgahlarının başına geçtiler ve birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girerek ter döktüler. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından tadılan yemekler değerlendirilmeye alındı ve eleme potasına düşen adaylardan en iyi yemeği yapan yarışmacı seçildi.

Elemelere giren adayların arasında kimin yarışmadan gittiği de merak konusu oldu.



Masterchef'te kim elendi

"MASTERCHERF YARIŞMASINDA ELEME HEYECANI"

Son yemeğini oldukça aromatik bir baharat olan taze fesleğen ile yapan yarışmacılardan bir tanesi yarışmaya veda etti. Yemeğin değerlendirmesini yapan şefler daha az başarılı tabağı tespit ederek yarışmacının adını program sonunda açıkladılar.

Masterchef'te kim elendi

MasterChef'te jüri üyelerinin kararıyla Atike, daha az başarılı bulundu ve yarışmaya veda ede isim oldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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