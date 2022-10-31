MEDYA
31 Ekim 2022 - 01:34

Masterchef'te kim elendi, kim gitti 30 Ekim 2022? Gözyaşları içinde önlüğünü bıraktı!

Masterchef'in eleme bölümü gündeme damgasını vurdu. Gözyaşları içerisinde önlüğünü teslim eden yarışmacı herkesi hüzünlendirdi. 30 Ekim Masterchef'te kim gitti? İşte son bölümden ayrıntılar.

MEDYA
31 Ekim 2022 - 01:34
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Masterchef'te kim elendi, kim gitti 30 Ekim 2022? Gözyaşları içinde önlüğünü bıraktı!


TV8 kanalının en sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye’nin Pazar akşamı ekrana gelen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken, eleme potasına giren isimler mutfakta son hünerlerini sergiledi. Potadaki 6 yarışmacı arasından bir isim ise MasterChef hayallerine veda eden isim oldu. İşte 30 Ekim’de Masterchef’ten elenen isim…

Masterchef 30 Ekim kim elendi?

Haftaya büyük bir heyecanla başlayan yarışmacılar, kaptanlık oyununun ardından kırmızı ve mavi takımlara ayrıldı. Haftanın kaybedeni ise peş peşe aldığı mağlubiyetlerle kırmızı takım oldu. Kırmızı takımdan 6 isim eleme potasına girdi. Potada Burak Kaya, Tayfun, Serpilay, Yağız, Büşra ve Metin yarıştı. İlk oyunda brüksel lahanası ile yaratıcı tabaklar çıkarılması beklenirken, jüri üyeleri en başarılı üç tabağı seçerek yarışmacıları elenmekten kurtardı.



Yaratıcılık oyununun birincisi Metin olurken, Burak Kaya ikinci, Yağız ise üçüncü olarak MasterChef macerasına devam etme hakkı elde etti.

Şef tabağı oyununa kalan Tayfun, Büşra ve Serpilay ise elenme korkusuyla son tabaklarını hazırladı. Somer Şef’in şef tabağını en iyi şekilde yapan Büşra oyunun galibi oldu. Son ikiye ise Tayfun ve Serpilay kaldı.

Son ikiye kalan isimlerden biri olan Serpilay gözyaşları içerisinde jürinin kararını beklerken, Masterchef’e veda eden isim Tayfun oldu. Tayfun, oyundaki tüm yemekleri eksiksiz hazırlarken iki ürünü tabağına koymaması nedeniyle bu hafta elendi.

masterchef 30 ekim

Jüri üyeleri elenen ismin Tayfun olduğunu açıkladığında Tayfun gözyaşlarına boğuldu. Ekran başındaki izleyicilere de duygu dolu anlat yaşatan Tayfun, ağladığı için stüdyoda uzun süre sessizlik yaşandı. Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna, Tayfun’un eleneceğini düşünmediklerini, çok başarılı bir yarışmacı olduğunu ancak tabağındaki eksin ürünler nedeniyle haftanın kaybedeni olduğunu dile getirdiler.

Mehmet Yalçınkaya, Tayfun’un tabağındaki ürünler eksiksiz olsaydı elenen kişinin Serpilay olacağını söyledi. Tayfun gözyaşları içinde önlüğünü masaya bırakırken, çok sevdiği eşi ve oğluna teşekkür etti.

Masterchef’te yeni haftada neler olacak?

Masterchef’in eleme bölümünün ardından yeni fragmanı yayınlandı. Yarışmacılar ve şefler Tayfun’un elenmesinden üzüntü duyduklarını dile getirdi. Rekabetin iyice kızıştığı Masterchef’te yeni hafta kaptanlık oyunuyla başlayacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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