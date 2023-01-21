MAGAZİN
21 Ocak 2023 - 16:35

Masterchef'te Mehmet Şefin kaderi Hazer şef ile aynı oldu! Bir daha olmayacak: Nedeni herkesi şaşkına çevirdi! Herkes gider o gitmez deniliyordu...

TV8 kanalının en fazla seyredilen yarışmaları arasında yer alan Masterchef'te Mehmet Şef hakkında çıkan iddialar gündemi sarstı. Masterchef All Star başlamadan önce Acun Ilıcalı'yla bağlarını koparan Mehmet Şef hayranlarını şok etti. Ayrılma kararının gerekçesi duyanları perişan etti. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

MAGAZİN
21 Ocak 2023 - 16:35
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Masterchef'te Mehmet Şefin kaderi Hazer şef ile aynı oldu! Bir daha olmayacak: Nedeni herkesi şaşkına çevirdi! Herkes gider o gitmez deniliyordu...
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Acun Medya'nın düzenlediği yarışma 2022 sezonunu yeni bitirdi. Masterchef yarışmasında sona eren finalin üzerinden tam 4 yıldan beri ekranları kasıp kavuran ve Mehmet Yalçınkaya, Danilo'yu etkileyerek şampiyon olan yarışmacı Metin Yavuz olmuştu. Zanna, Somer Sivrioğlu. Yeni sezonun All Star formatında olacağı bilinse de; Mehmet Şef'in veda haberi herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Masterchef'in yeni sezonunda eski yarışmacılar bu kez en iyisi için mücadele ediyor. Dilara Başaran, Tahsin Küçük, Sergen Özen, Alican Sabansoy, Kerem Giritoğlu gibi büyük yarışmacılardan teklif alan birçok yarışmacının olumlu geribildirim verdiği biliniyordu. Şefler ve Acun Medya'nın davetli olduğu yarışmacıların kimler olduğu şimdiden merak konusu oldu. Mehmet Şef'in 2022'de yeni sezonda çok çalışıp büyük ses getireceği sanılıyordu ama acı haber az önce geldi. Masterchef'in 2023 sezonunda Mehmet Şef neden yok? Detaylar burada…



MasterChef Mehmet şef

Sosyal ağlarda gündem oluşturan iddialara göre Mehmet Yalçınkaya, Masterchef yarışmasının yeni sezonunda yer almayacak. Yarışma nedeniyle restoranına ve özel işlerine vakit ayıramayan Mehmet Aşçı'nın aldığı ücret konusunda da sorun yaşadığı söyleniyor. Yeni sezonda olmayacağı şimdiden konuşulmaya başlanan Mehmet Yalçınkaya hayranlarını derinden sarstı. Birçok kişi Mehmet Şef ile Masterchef'in artık bir olduğunu ve Mehmet Şef'siz hiçbir bölüm izlemek istemediklerini söyledi.

Tüm bu iddialar sonrasında gözler Mehmet Yalçınkaya'da oldu. Gündemdeki bir başka iddiaya göre Acun Ilıcalı, Mehmet Yalçınkaya yerine Ömür Akkor'u düşünüyor..

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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