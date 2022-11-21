Masterchef'te ortam gerildi! Somer Sivrioğlu'nu hiç böyle görmediniz! Somer Şef ve Büşra arasında gerginlik büyüdü







ŞEF SOMER SİVRİOĞLU'NDAN BüŞRA'YA SERT ELEŞTİRİ







En çok izlenen yemek yarışmalarından olan Masterchef Türkiye her yeni bölümüyle izleyicilerden beğeni alırken Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Büşra'ya açtı ağzını yumdu gözünü. Büşra bu hafta mavi takım kaptanlığında yer alırken gösterdiği performans hakkında Sivrioğlu'ndan eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Somer Sivrioğlu'nun Büşra'ya söyledikler haberimizdeMasterchef Türkiye'nin son bölümünde ortam gerildi. Jüri koltuğunda yer alan Somer Sivrioğku ile mavi takım kaptanı olan Büşra arasında ipler gerildi. Bu hafta mavi takım 3-0 kırmızı takıma karşı kaybederken yorumlarda peş peşe geldi. Somer Sivrioğlu, dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacı Büşra’nın kaptanlık performansını sert bir dille eleştirirken o sözler ise gündeme damgasını vurdu.Somer Şef, Büşra'ya bundan önceki kaptanlık yarışından 3-0 bir diğerinde ise 2-1 olarak kazanmasından sonra bu hafta 3-0 kaybetmesine karşılık olarak özeleştiri yapsan hatan ne olur sorusuna Büşra'dan farkı yaparım dediğim bir şey yok verdiği cevap şefleri sinirlendirdi. Somer Şef ise bunlara karşılık olarak ben 3-0 olarak kaybetsem 10 saat neyi farklı yaparım diye düşünürüm tepkisinde bulundu.