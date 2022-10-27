Masterchef'te şampiyon olamadı, şansı açıldı! Masterchef'te ikinci olan Hasan Biltekin yeni girişimi...







Şampiyon olamadı, şansı daha çok açıldı







Kendi restoranını açtı

Hasan Biltekin kimdir?

Masterchef 2021 sezonuna damga vuran isimlerden Hasan Biltekin, yakın dostu Eren Kaşıkçı ile finale kalmıştı. Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Hasan’ın hayatı yarışmadan sonra değişti. İşte Hasan Biltekin’in yarışma sonrası hayatı…TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programı geçtiğimiz sezon oldukça eğlenceliydi. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın yer aldığı yarıma programı her yıl izleyicileri ekrana kilitleyerek yüksek reytingler elde ediyor.Masterchef 2021 sezonunun en başarılı isimlerinden olan Hasan Biltekin, hem yakışıklılığıyla hem de yeteneğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmıştı. Yakın dostu Eren Kaşıkçı ile finale kalan Hasan Biltekin, yarışmadan ikinci olarak ayrıldı. Biltekin’in hayatı yarışmadan sonra büsbütün değişti. Nevşehirli olan yarışmacı 2020 yılında da Masterchef’e katılmış ancak annesinin sağlık sorunu nedeniyle çekilmek zorunda kalmıştı. Hatta o kadar iddialıydı ki 2020 sezonu için “ Ben olsaydım Serhat birinci olamazdı “ ifadelerini kullanmıştı. 2021 sezonunda ise finale gideceğine kesin bakılan isimlerden biri olmuştu. Eren Kaşıkçı’nın birinci olmasıyla ikincilik elde eden Biltekin, yarışmadan sonra bir süre Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında çalıştı.2021 yılında Nevşehir Belediyespor’un aşçılığını yapan Hasan Biltekin, geçtiğimiz günlerde kendi restoranını açtı. Şefliğini kendi mutfağında da konuşturmayı hedefleyen yarışmacı, Nevşehir’de açtığı restoranda hamburger ve tatlı satıyor. Masterchef’in sihirli değneği değen ve kazandığı ün ile kariyerinde zirveye çıkan Hasan Biltekin, yarışmadan sonra doktor sevgilisi Hülya Acar ile de nişanlanmıştı.Hasan Biltekin 27 yaşındadır. Aslen Nevşehirli olan yarışmacı, lisede Turizm ve Otelcilik eğitimi almıştır. Nevşehir Hacı Bektaşı Üniversitesi’nde de lisans eğitimini tamamlamıştır. öğrencilik yıllarında takım kaptanlığı ve koordinatörlük yapmıştır. 2020 yılında Masterchef’e katılmış ancak annesinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilmişti. 2021 yılında tekrar yarışmaya katılan isim, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır.