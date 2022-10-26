Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek sözler







Somer Şef açtı ağzını yumdu gözünü







Tv8 kanalında 5 sezondur yayınlanan Masterchef Türkiye programı, bu sezon da reytinglerde yüksek başarıya ulaştı. Şef koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın yer aldığı yarışma programında birbirinden yetenekli şef adayları, beyaz önlüğü alıp birinci olmak için kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümünde ise gergin anlar yaşandı. Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu, yarışmacı Fatmanur için zehir zemberek açıklamalarda bulundu.TV8’in sevilen yarışma programı Masterchef, her bölümüyle yayınlandığı güne damga vuruyor. Genellikle yarışmacılar arasında gergin anlar yaşanırken bu kez Somer şef ile Fatmanur arasında kılıçlar çekildi.Yarışmanın jüri üyelerinden Somer şef, ilk oyun başlamadan önce istatistiklerden bahsederken Fatmanur’a yönelerek “ Umrumda olan tabaklarım değil, popülerlik mi diyorsun? “ diye soru yöneltti. Bu soru stüdyoda soğuk rüzgarlar estirirken yarışmacılar ise sadece birbirlerine bakmakla yetindi. Masterchef’te yeni hafta başlarken yarışmacılar tezgahlarının başına geçti. Kaptanlık mücadelesi için tulumba tatlısı yapılacağı öğrenilirken şefler ise yarışmacılara yeni haftadan beklentilerini sordu. Mehmet Şef açılış konuşmasının ardından Fatmanur’a “ Yıktın her yeri Fatmanur, bu ne enerji? “ diye sordu. Fatmanur ise “ Bugün çok enerjik hissediyorum, kaptan olmaya geldim çok iyi hissediyorum “ şeklinde cevap verdi.Kaptan olmadan yarışmadan elenmek istemediğini söyleyen Fatmanur’un enerjisi şeflerin dikkatini çekti. Yarışmanın gitgide zorlaştığını ve kaptan olmak istemediğini söyleyen Fatmanur’a, Somer şefin tepkisi ise farklı oldu. Pazar günkü bölümde Atike ile son ikiye kalarak elenmekten son anda kurtulan Fatmanur, bundan sonra potaya girmemek için daha çok çalışacağını söyledi. Bu sözlerin ardından Somer şef lafa girerek, Fatmanur’un önceki hafta tüm tabaklarında kaybettiğini, bir dokunulmazlık, kaptanlık ya da ödül oyununda kazanmadığını hatırlattı. Fatmanur’un daha çok popülerlik üzerinde durduğunu belirterek “ Bunlar benim için önemli değil popülerlik önemli mi diyorsun, hangisi gerçek Fatmanur? “ dedi.Fatmanur ise bu sözlere karşılık “ Bu çok ağır oldu. Buradan buracağınızı beklemiyordum “ diyerek neye uğradığını şaşırdı. Stüdyoda gergin anların yaşanması ardından kaptanlık oyunu başladı ve yarışmacılar yemeklerini yapmaya başladı.