Masterchef'te bir hafta daha geride bırakılırken 30 Ekim Pazar akşamı oynana eleme oyununda bir isme veda edildi. Eleme adayları son kozlarını da oynaması üzerine şeflerden düşük puanı alan sevilen isim veda etti. Yürekleri ağza getiren eleme gecesinde veda eden isim haberimizde
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31 Ekim 2022 - 11:44
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te her hafta farklı isim veda ederken bu haftaki elenen o isim herkes şaşırttı. Dün akşama oynanan eleme oyununda başarısız tabağı yapan o isim izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İşte, Masterchef Türkiye'den bu hafta ayrılan o isim!
TV Programları
31 Ekim 2022 - 11:44
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