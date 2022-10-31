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31 Ekim 2022 - 11:44

Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te her hafta farklı isim veda ederken bu haftaki elenen o isim herkes şaşırttı. Dün akşama oynanan eleme oyununda başarısız tabağı yapan o isim izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İşte, Masterchef Türkiye'den bu hafta ayrılan o isim!

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31 Ekim 2022 - 11:44
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Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı
Masterchef'te bir hafta daha geride bırakılırken 30 Ekim Pazar akşamı oynana eleme oyununda bir isme veda edildi. Eleme adayları son kozlarını da oynaması üzerine şeflerden düşük puanı alan sevilen isim veda etti. Yürekleri ağza getiren eleme gecesinde veda eden isim haberimizde

MASTERCHEF'TE SON ÜÇ ADAY KİM OLDU?

Bu hafta kırmızı takım 3'te sıfır yaparak tüm oyunları kaybederken eleme adayları Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin oldu. İlk oynanan eleme oyununda Metin, Burak Kaya ve Yağız'ın tabaklarının geçmesi üzerine son üçe kalan isimler Tayfun, Büşra ve Serpilay oldu.

Yaş Havuzu isimli yemeğin yapılması istenirken üç başarılı oyuncu kan ter için de elenmemek için son kozlarını oynadı. Fakat gün sonunda en az puanı alarak elenen isim Tayfun oldu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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