Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı

Masterchef'te bir hafta daha geride bırakılırken 30 Ekim Pazar akşamı oynana eleme oyununda bir isme veda edildi. Eleme adayları son kozlarını da oynaması üzerine şeflerden düşük puanı alan sevilen isim veda etti. Yürekleri ağza getiren eleme gecesinde veda eden isim haberimizde MASTERCHEF'TE SON ÜÇ ADAY KİM OLDU? Bu hafta kırmızı takım 3'te sıfır yaparak tüm oyunları kaybederken eleme adayları Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin oldu. İlk oynanan eleme oyununda Metin, Burak Kaya ve Yağız'ın tabaklarının geçmesi üzerine son üçe kalan isimler Tayfun, Büşra ve Serpilay oldu. Yaş Havuzu isimli yemeğin yapılması istenirken üç başarılı oyuncu kan ter için de elenmemek için son kozlarını oynadı. Fakat gün sonunda en az puanı alarak elenen isim Tayfun oldu.