TV Programları
06 Temmuz 2022 - 12:56

MasterChef Tunahan geri mi dönecek, ne zaman yarışmaya katılacak?

Türkiye'nin en çok izlenen yemek programlarından biri olan MasterChef'te geçen sene izleyenleri kahkahalara boğan Tunahan'ın yeniden MasterChef'e döndüğü konuşuluyor. İşte detaylar...

TV Programları
06 Temmuz 2022 - 12:56
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MasterChef Tunahan geri mi dönecek, ne zaman yarışmaya katılacak?
TV 8'de yayınlandığı ilk günden itibaren fenomen yarışma programına dönüşen MasterChef yeni sezonuyla Survivor'un bitmesiyle ekranlara dönmüştü. Yarışmanın geçen sene ki fenomen isimlerinden biri olan Tunahan'ın da yeniden yarışmaya katıldığı belli oldu. Geçtiğimiz yıl eleme turlarından itibaren hem jüriyi hem de izleyenleri gülme krizine sokan Tunahan bu sezon da MasterChef'e katıldı. Tunahan 6. bölümde izleyenlerin karşısında olacak.

MasterChef Tunahan geri mi döndü?

MasterChef Tunahan kimdir?

20 yaşında olan Tunahan aslen Bulgaristan göçmeni bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Kütükte Bursalı olan Tunahan Ak aşçılık lisesi mezunudur ve 4 sene yatılı okul okumuştur.

MasterChef Tunahan geri mi döndü?

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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