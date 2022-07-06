TV 8'de yayınlandığı ilk günden itibaren fenomen yarışma programına dönüşen MasterChef yeni sezonuyla Survivor'un bitmesiyle ekranlara dönmüştü. Yarışmanın geçen sene ki fenomen isimlerinden biri olan Tunahan'ın da yeniden yarışmaya katıldığı belli oldu. Geçtiğimiz yıl eleme turlarından itibaren hem jüriyi hem de izleyenleri gülme krizine sokan Tunahan bu sezon da MasterChef'e katıldı. Tunahan 6. bölümde izleyenlerin karşısında olacak.
TV Programları
06 Temmuz 2022 - 12:56
MasterChef Tunahan geri mi dönecek, ne zaman yarışmaya katılacak?
Türkiye'nin en çok izlenen yemek programlarından biri olan MasterChef'te geçen sene izleyenleri kahkahalara boğan Tunahan'ın yeniden MasterChef'e döndüğü konuşuluyor. İşte detaylar...
TV Programları
06 Temmuz 2022 - 12:56