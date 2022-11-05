MAGAZİN
05 Kasım 2022 - 18:08

Masterchef Tunahan işleri büyüttü: Yeni işiyle paraya para demeyecek

Masterchef'in renkli yarışmacılarından Tunahan, yeni bir girişime imza attı. Ünlü yarışmacı yeni işiyle paraya para demeyecek.

MAGAZİN
05 Kasım 2022 - 18:08
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Masterchef Tunahan işleri büyüttü: Yeni işiyle paraya para demeyecek


Masterchef 2021 sezonu yarışmacılarından Tunahan Ak, sezonun en genç ve renkli isimlerinden biriydi. Olaylara verdiği komik tepkiler ile akıllara kazınan Tunahan’a yarışmadan sonra Mehmet Yalçınkaya iş teklifi yapmış ancak Tunahan reddetti. Masterchef Tunahan’ın yeni işi belli oldu.

Masterchef Tunahan’ın yeni işi belli oldu



Masterchef’in bir önceki sezonunda yarışan Tunahan, mutfaktaki yeteneği ve renkli kişiliğiyle kısa süre içerisinde çok sevilen isimlerden biri olmuştu. Elendikten sonra şef Mehmet Yalçınkaya’dan iş teklifi almış ancak iş yerinin evine çok uzak olduğunu söyleyerek kabul etmemişti. Bir süredir işsiz olan Tunahan’ın Kadıköy’de bir kafeye ortak olduğu söyleniyor.

Bolu’dan gelen eski Masterchef yarışmacısı, bir süre boyunca çikolata imalathanesinde çalıştığını söylemişti. Eğlenceli karakter Tunahan’ın uzun süredir süren işsizlik maratonu nihayet sona erdi. Kadıköy Moda’da bir kafede kahve ve tatlı satışı yapmaya başlayan Tunahan’ın aynı zamanda bu kafeye ortak olduğu da konuşuluyor.

Masterchef Tunahan ise yeni işi için henüz bir açıklama yapmadı.

Masterchef Tunahan kimdir, kaç yaşında?

Masterchef Türkiye’nin 2021 sezonu yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak, 20 yaşındadır. İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan Tunahan, hayatına bir renk katmak istediğini ve bu nedenle Masterchef’e katıldığını söylüyor. Masterchef ile kendini tanıtan ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Tunahan Ak aynı zamanda aşçılık lisesi mezunu. Bolu’da 4 yıl yatılı lise okuyan ünlü isim son 1,5 yıldır da Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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