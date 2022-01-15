MEDYA
15 Ocak 2022 - 11:37
Güncelleme: 15 Ocak 2022 - 11:37

MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu Eren oldu!

MasterChef Türkiye 2021'in merakla beklenilen finalinde yarışmanın birincisi Eren Kaşıkçı oldu. Rakibi Hasan Biltekin'den fazla puan alarak MasterChef Türkiye kupasını alan Eren'e bir de sıfır kilometre otomobil verildi.

MEDYA
15 Ocak 2022 - 11:37
Güncelleme: 15 Ocak 2022 - 11:37
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MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu Eren oldu!
TV 8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan ve yaklaşık 6 aydır devam eden MasterChef Türkiye'de, final bölümü canlı olarak yayınlandı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın hem jüri üyeliğini yaptığı hem de sunduğu programda finale kalan Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti.







Tüm Türkiye'nin büyük bir heyecanla takip ettiği MasterChef Türkiye 2021'in final kazananı ise şeflerde aldığı yüksek puanlarla Eren Kaşıkçı oldu. Rakibi Hasan Biltekin'i puan farkıyla yenen Eren, finale adını yazdırdı ve kupayı kaldıran isim oldu. 


MasterChef Türkiye kupasını aldıktan sonra bir açıklama yapan yarışmanın birincisi Eren, kızı Maya için verdiği söz ü tutmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hasan ile çok iyi arkadaş olduklarını belirten Eren, kendisine göre yarışmanın iki şampiyonu olduğunu, birinin Hasan diğerinin de kendisini olduğunu dile getirdi.  Eren ve Hasan  MasterChef Türkiye kupasını birlikte kaldırdı.


MasterChef şampiyonunun kazandığı ödülü ise Somer Şef açıkladı ve Eren'e sıfır otomobil sahibi olduğunu müjdesini verdi.
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