Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürü üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında elem turları tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmaya katılan Berna Uluğ, yarışmada en iyi performansını sergilerken yaptığı yemekle şeflerin gözüne girmeye çalıştı. Yarışmaya İzmir’den katıldığını söyleyen Berna Uğur, en iyi yaptığı şey olan yemeği yapmaya geldiğini belirterek tüm marifetlerini sergiledi. Uzun zamandır yarışmaya katılmak istediğini fakat bir türlü olmadığını söyleyen MasterChef Berna Uluğ, bu yıl kendisine nasip olduğunu ve hedefinin şampiyon olmak olduğunu ifade etti.
Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 00:39
MasterChef Türkiye 2022 yarışmacısı Berna Uluğ kimdir, kaç yaşında? MasterChef Berna Uluğ hakkında bilgiler
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2022'nin yarışmacılarından biri olan Berna Uluğ, eleme turlarında gösterdiği performans sorası yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, MasterChef Berna Uluğ hakkında bilgiler..
Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 00:39