Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 00:39

MasterChef Türkiye 2022 yarışmacısı Berna Uluğ kimdir, kaç yaşında? MasterChef Berna Uluğ hakkında bilgiler

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2022'nin yarışmacılarından biri olan Berna Uluğ, eleme turlarında gösterdiği performans sorası yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, MasterChef Berna Uluğ hakkında bilgiler..

Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 00:39
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MasterChef Türkiye 2022 yarışmacısı Berna Uluğ kimdir, kaç yaşında? MasterChef Berna Uluğ hakkında bilgiler
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürü üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında elem turları tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmaya katılan Berna Uluğ, yarışmada en iyi performansını sergilerken yaptığı yemekle şeflerin gözüne girmeye çalıştı.

Yarışmaya İzmir’den katıldığını söyleyen Berna Uğur, en iyi yaptığı şey olan yemeği yapmaya geldiğini belirterek tüm marifetlerini sergiledi. Uzun zamandır yarışmaya katılmak istediğini fakat bir türlü olmadığını söyleyen MasterChef Berna Uluğ, bu yıl kendisine nasip olduğunu ve hedefinin şampiyon olmak olduğunu ifade etti.

MasterChef Berna Uluğ

MasterChef Berna Uluğ hakkında bilgiler

1974 yılında İzmir'de doğan Berna Uluğ, evli ve 2 kız annesidir. Aslen Balıkesir'in Savaştepe ilçesinden olan Berna Uluğ, profesyonel aşçı olarak herhangi bir iş deneyiminin olmadığını söyledi.

Eğitimini tekstil kalite kontrol alanında tamamlayan Berna Uluğ, bir dönem zeytinyağı fabrikasında ‘zeytinyağ tadımcısı’ olarak çalışmış. Sonrasında evde çalışmaya başlayan Uluğ, kızının doğum gününde yaptığı bir pasta çok beğenildiğinden dolayı sipariş alarak dışarıya pastalar yapmaya başlamış.

Zamanla işini ilerlettikten sonra araba alan Berna Uluğ,sadece 1 haftada 300 tane kap kek siparişi alabildiğini söyledi.

Eleme turunda şeflere keşkek, etli nohut, kızılcık püresi ve seferberlik çöreği yapan Berna Uluğ, yaptığı yemekler beğenilince şeflerden 3 evet alarak bir üst tura yükseldi. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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