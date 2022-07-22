Masterchef Türkiye yarışmasına katılan ve daha ilk turdan büyük sempati toplayan Dilara Kavadar ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Dilara Kavadar kimdir? Dilara Kavadar ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 18:15
Masterchef Türkiye 2022 yarışmacısı Dilara Kavadar bakın kim çıktı!
Televizyon ekranlarında yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye yarışmasının ilk turundan geçmeyi başaran Dilara Kavadar güzelliği ve sempatikliği ile dikkat çekmişti. Peki Dilara Kavadar aslında kimmiş? Tüm detaylar haberimizde.
MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 18:15