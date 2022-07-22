MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 18:15

Masterchef Türkiye 2022 yarışmacısı Dilara Kavadar bakın kim çıktı!

Televizyon ekranlarında yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye yarışmasının ilk turundan geçmeyi başaran Dilara Kavadar güzelliği ve sempatikliği ile dikkat çekmişti. Peki Dilara Kavadar aslında kimmiş? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 18:15
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Masterchef Türkiye 2022 yarışmacısı Dilara Kavadar bakın kim çıktı!


Masterchef Türkiye yarışmasına katılan ve daha ilk turdan büyük sempati toplayan Dilara Kavadar ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Dilara Kavadar kimdir? Dilara Kavadar ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dilara Kavadar kimdir

Dilara Kavadar Masterchef Türkiye yarışmasına katıldı, ilk turda şeflerden evet oyu alarak ikinci tura geçme hakkı kazandı ancak ikinci turda yarışmaya veda etti. Dilara Kavadar sosyal medyadan binlerce yorum aldı. Dilara Kavadar'ın aslında oyuncu olduğu, birçok dizide yer aldığı öğrenildi. Eskilerin fenomen dizisinden birinde rol alan Dilara Kavadar'ın değişimi de takipçilerini şaşırttı.



Dilara Kavadar'ın Değişimi

Dilara Kavadar o meşhur dizide yer aldı

Dilara Kavadar seneler önce milyonlarca insanın severek izlediği ve Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in başrollerini üstlendiği Binbir Gece dizisinde Nilüfer adlı çocuk karakteri canlandırmış. Dilara Kavadar'ın o zamanlardan bu zamanlara olan değişimi de insanları şaşırtmayı başardı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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