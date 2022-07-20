MEDYA
20 Temmuz 2022 - 17:45

Masterchef Türkiye Alis Yazıcı kim? 2022 Masterchef Türkiye yarışmacısı Alis Yazıcı

Televizyon ekranlarında en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef Türkiye programı başladı. Programın başlamasıyla birlikte yarışmacılar da merakla araştırılıyor. Peki yarışmacılardan Alis Yazıcı kimdir? Tüm detaylar haberimizde.

MEDYA
20 Temmuz 2022 - 17:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Masterchef Türkiye Alis Yazıcı kim? 2022 Masterchef Türkiye yarışmacısı Alis Yazıcı


Masterchef Türkiye programının eleme aşaması başladı. Yarışmacılar en iyi performanslarını turu geçebilmek amacıyla sergiliyor. Merak edilen yarışmacılardan biri de Alis Yazıcı oldu. Peki Alis Yazıcı kimdir? Alis Yazıcı sosyal medya hesabı nedir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Alis Yazıcı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alis Yazıcı kimdir

Alis Yazıcı 2022 Masterchef Türkiye yarışmasındaki yarışmacılardandır. Hedefinin şampiyon olduğunu söyleyen genç yarışmacı bilgi ve deneyimine de çok güvendiğini belirtiyor. Alis Yazıcı'nın büyük şef olabilmenin büyük şeflerle çalışmaktan geçtiğini söylemesi de dikkatleri çekti. Alis Yazıcı 38 yaşındadır ve Türkmenistan doğumlu, aslen Rus'tur. Bir erkek bir kız çocuğu vardır ve eşinin Türk olduğu bilinmektedir. Tatlı ve pastacılık alanında uzmandır. Otel ve çeşitli restoranlarda pasta şefliği yapmıştır. Günümüzde Alis Yazıcı'nın kendine ait coffist roasting& bakery üzerine olduğunu söylediği bir işletmesi vardır. Eleme turuna katılan Alis Yazıcı şeflere ada çayı buharında pişirdiği levreği sunmuştur. Şefler yemeği oldukça beğenmiş ve Alis Yazıcı ilk turda üç evet oyu almayı başarmıştır. Alis Yazıcı'nın sosyal medya hesabında 818 takipçisi bulunmaktadır ve kullanıcı adı @alisyazici'dir. 



EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Star Tv Çok Akustik 'in bu haftaki konukları kimlerdir? Çok Akustik yeni bölüm konukları belli oldu!
Star Tv Çok Akustik 'in bu haftaki konukları kimlerdir? Çok Akustik yeni bölüm konukları belli oldu!
Masterchef Türkiye İbrahim Özzorlu kim? 2022 Masterchef İbrahim Özzorlu yaşı ve hayatı
Masterchef Türkiye İbrahim Özzorlu kim? 2022 Masterchef İbrahim Özzorlu yaşı ve hayatı
Son Haberler
Bir dönemin aranılan yüzü Tarık Tarcan, küçük dünyasının kapısını hayranları için araladı!
Bir dönemin aranılan yüzü Tarık Tarcan, küçük dünyasının kapısını...
Mauro İcardi’nin eşi Wanda Nara, tanga mayolu pozuyla tüm güzelliğini cesurca sergiledi!
Mauro İcardi’nin eşi Wanda Nara, tanga mayolu pozuyla tüm güzelliğini...
Abant Milli Parkı'nda faytonların göl kıyısı turları yasaklandı!
Abant Milli Parkı'nda faytonların göl kıyısı turları yasaklandı!
İslam Memiş'ten yine bomba uyarılar geldi: 'Manipülasyonlara sakın gelmeyin!'
İslam Memiş'ten yine bomba uyarılar geldi: 'Manipülasyonlara sakın...
Hangi uygulamalar telefona zarar verir? Hatalara dikkat edilmezse telefonunuz bozulabilir!
Hangi uygulamalar telefona zarar verir? Hatalara dikkat edilmezse telefonunuz...
Dolar 30 liraya mı çıkıyor? Selçuk Geçer piyasaları değerlendirdi! Yurtiçi piyasalarının geleceği masaya yatırıldı
Dolar 30 liraya mı çıkıyor? Selçuk Geçer piyasaları değerlendirdi!...
Selef ne demektir? Selef kelime anlamı nedir? Selefi kimlere denir? Selefilik ile ilgili merak edilenler
Selef ne demektir? Selef kelime anlamı nedir? Selefi kimlere denir? Selefilik...
İnfak sözlük anlamı nedir? İnfak ne demektir? TDK infak kelimesinin anlamı
İnfak sözlük anlamı nedir? İnfak ne demektir? TDK infak kelimesinin...
Üç Kız Kardeş Mustafa Kırman kimdir? Mustafa Kırman’ın gerçek adı ne? Eren Ören hakkında merak edilenler
Üç Kız Kardeş Mustafa Kırman kimdir? Mustafa Kırman’ın gerçek...
Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!
Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!
TMO'dan yüzde 50 indirim! Hedef tarlada bir kilo ürün bırakmamak
TMO'dan yüzde 50 indirim! Hedef tarlada bir kilo ürün bırakmamak
Güzelleşeceğim diyerek girdiği merkezden tanınmaz halde çıktı!
Güzelleşeceğim diyerek girdiği merkezden tanınmaz halde çıktı!
Leyla Lydia Tuğutlu'dan hayranlarına güzel haber: 'Evlendim'
Leyla Lydia Tuğutlu'dan hayranlarına güzel haber: 'Evlendim'
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor? Tuanzebe hakkında merak edilenler
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor?...