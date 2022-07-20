Masterchef Türkiye programının eleme aşaması başladı. Yarışmacılar en iyi performanslarını turu geçebilmek amacıyla sergiliyor. Merak edilen yarışmacılardan biri de Alis Yazıcı oldu. Peki Alis Yazıcı kimdir? Alis Yazıcı sosyal medya hesabı nedir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Alis Yazıcı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MEDYA
20 Temmuz 2022 - 17:45
Masterchef Türkiye Alis Yazıcı kim? 2022 Masterchef Türkiye yarışmacısı Alis Yazıcı
Televizyon ekranlarında en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef Türkiye programı başladı. Programın başlamasıyla birlikte yarışmacılar da merakla araştırılıyor. Peki yarışmacılardan Alis Yazıcı kimdir? Tüm detaylar haberimizde.
MEDYA
20 Temmuz 2022 - 17:45