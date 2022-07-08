Masterchef Türkiye Büşra Hasgül kimdir, kaç yaşında? Masterchef Büşra Hasgül hakkında bilgiler

Masterchef Türkiye Büşra Hasgül kimdir, kaç yaşında?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından birisi olan Masterchef Türkiye, yeni sezonda yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Tam kadrosunun kurulması için eleme turlarını gerçekleştiren ünlü şeflerden oluşan jüri üyeleri, yarışmaya katılan adaylar arasında en iyilerini bulmaya çalışıyor. Henüz yeni sezon başlamadan eleme turlarını izleyen izleyiciler, yarışmaya katılan her bir adayı yakından inceliyor. Bu adaylar arasında ise Büşra Hasgül'de yer alıyor.Masterchef Türkiye 2022 yarışmasında kendisini gösteren Büşra Hasgül yarışmaya İstanbul'dan katıldığını söyledi. 24 yaşında olan Büşra Hasgül, uzun süreden beri aşçılık yapıyor. 7 Temmuz 2022'de Masterchef yarışmasının 1. turda mücadele eden Büşra Hasgül, şeflerin karşısında performansını sergiledi. Kendisinde yarışma sürecinde baş edebilecek azim ve hırs gördüğünü söyleyen Büşra Hasgül, bu güne kadar hep zoru seçtiğini ve hep başarılı olduğunu ifade etti. Kendisini hiç birşeyin yıldıramayacağını dile getiren genç aşçı, bu mesleği 4-5 senedir yaptığını ve aslında aşçılığın onlarda aile mesleği olduğunu da aktardı. Jüriden iki evet alan Hasgül, böylelikle yarışmada 2. tura geçti.