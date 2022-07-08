TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından birisi olan Masterchef Türkiye, yeni sezonda yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Tam kadrosunun kurulması için eleme turlarını gerçekleştiren ünlü şeflerden oluşan jüri üyeleri, yarışmaya katılan adaylar arasında en iyilerini bulmaya çalışıyor. Henüz yeni sezon başlamadan eleme turlarını izleyen izleyiciler, yarışmaya katılan her bir adayı yakından inceliyor. Bu adaylar arasında ise Büşra Hasgül'de yer alıyor.
Kim Kimdir
08 Temmuz 2022 - 00:25
Masterchef Türkiye Büşra Hasgül kimdir, kaç yaşında? Masterchef Büşra Hasgül hakkında bilgiler
Masterchef Türkiye yarışması yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Eleme bölümleri için yarışmaya katılan her aşçı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bunlardan bir tanesi de yarışmacı Büşra Hasgül oldu.
Kim Kimdir
08 Temmuz 2022 - 00:25