Kim Kimdir
08 Temmuz 2022 - 00:25

Masterchef Türkiye Büşra Hasgül kimdir, kaç yaşında? Masterchef Büşra Hasgül hakkında bilgiler

Masterchef Türkiye yarışması yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Eleme bölümleri için yarışmaya katılan her aşçı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bunlardan bir tanesi de yarışmacı Büşra Hasgül oldu.

Kim Kimdir
08 Temmuz 2022 - 00:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Masterchef Türkiye Büşra Hasgül kimdir, kaç yaşında? Masterchef Büşra Hasgül hakkında bilgiler
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından birisi olan Masterchef Türkiye, yeni sezonda yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Tam kadrosunun kurulması için eleme turlarını gerçekleştiren ünlü şeflerden oluşan jüri üyeleri, yarışmaya katılan adaylar arasında en iyilerini bulmaya çalışıyor.

Henüz yeni sezon başlamadan eleme turlarını izleyen izleyiciler, yarışmaya katılan her bir adayı yakından inceliyor. Bu adaylar arasında ise Büşra Hasgül'de yer alıyor.

Masterchef Türkiye Büşra Hasgül

Masterchef Türkiye Büşra Hasgül kimdir, kaç yaşında?

Masterchef Türkiye 2022 yarışmasında kendisini gösteren Büşra Hasgül yarışmaya İstanbul'dan katıldığını söyledi. 24 yaşında olan Büşra Hasgül, uzun süreden beri aşçılık yapıyor. 7 Temmuz 2022'de Masterchef yarışmasının 1. turda mücadele eden Büşra Hasgül, şeflerin karşısında performansını sergiledi.

Kendisinde yarışma sürecinde baş edebilecek azim ve hırs gördüğünü söyleyen Büşra Hasgül, bu güne kadar hep zoru seçtiğini ve hep başarılı olduğunu ifade etti. Kendisini hiç birşeyin yıldıramayacağını dile getiren genç aşçı, bu mesleği 4-5 senedir yaptığını ve aslında aşçılığın onlarda aile mesleği olduğunu da aktardı. Jüriden iki evet alan Hasgül, böylelikle yarışmada 2. tura geçti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Son Haberler
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz...
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...