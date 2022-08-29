Her sezon en çok izlenen yapımlar arasında giren MasterChef Türkiye'nin geçmiş sezonları ile ilgili de merak edilenler araştırılıyor. Peki 2019 sezonu yarışmacıları kimler? Takım kaptanlığına seçilen isim kim oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TV Programları
29 Ağustos 2022 - 19:18
MasterChef Türkiye'de takım kaptanı hangi yarışmacı oldu?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonundaki yarışmacıları ve takım kaptanları da merakla araştırılıyor. Peki takım kaptanı olarak seçilen isim kim? Tüm detaylar haberimizde.
TV Programları
29 Ağustos 2022 - 19:18
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