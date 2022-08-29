MasterChef Türkiye'de takım kaptanı hangi yarışmacı oldu?

Her sezon en çok izlenen yapımlar arasında giren MasterChef Türkiye'nin geçmiş sezonları ile ilgili de merak edilenler araştırılıyor. Peki 2019 sezonu yarışmacıları kimler? Takım kaptanlığına seçilen isim kim oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. MasterChef Türkiye 2019 takım kaptanı MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda 14 yarışmacıyı temsil etmesi için takım kaptanlığına seçilen yarışmacı Suna olarak belirlendi. Takım yarışmacıları kimler MasterChef Türkiye'de yarışmacı Suna Aydın'ın kaptanlık yapacağı takımda Murat Tokmak, Faruk Batuhan Öner, Rıfat Yurttaş, Batuhan Bayır, Cemre Uyanık, Yasin Obuz, Onur Dursun, Nalan Toprak, Güzde Mertcan, Açelya Kılıçay, Suna Aydın, Eda Karabulut Nayir, Ekin Eylem Ulaş ve Mustafa Aydın bulunuyor. MasterChef Türkiye elenen isim 2019 sezonunda yayınlanacak yarışmada kırmızı ve mavi takımdan birer ismin eleme koltuğunda olacağı ve birinin eleneceği biliniyor.