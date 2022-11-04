MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye 3 Kasım 2022 eleme adayları







MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI KİMLER OLDU?











MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

POTADA KİMLER YER ALDI?

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye yarışmasında oyunlar ekrana gelmeye devam ediyor. Bu akşam izleyici karşısına çıkan bölümde haftanın ilk takım oyunu oynanırken mavi takım ve kırmızı takım arasındaki çekişme ekranlara yansıdı. Dokunulmazlık oyunundan sonra belirlenen eleme adayları merak ediliyor. İşte MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı…Bu hafta ekrana gelen programda 31 Ekim 2022 tarihinde kaptanlık oyunu oynandı. Oynana oyunlar ile birlikte mavi takım kaptanı belli oldu. Bu hafta mavi takım kaptanı Görkem olurken kırmızı takım kaptanı olarak da Fatma Nur'u seçti.Takım kaptanları kendi istekleri doğrultusunda kadrosuna almak istediği oyuncuları belirledi.Mavi takımın oyuncuları; Görkem, Gamze, Metin, Büşra, Tolga, Ayaz, Burak Kaya olurken, Kırmızı takım oyuncuları; Fatma Nur, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak oldu.Haftanın ilk takım oyunu bugün yayınlanan bölüm ile izleyici karşısına çıkarken mavi takım ve kırmızı takım bütün hünerlerini sergiledi. Haftanın takım oyununda kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım ise kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Yarışmacılar tezgahları başında ter dökerken dokunulmazlık oyununu kazanan isim ise Gamze oldu.Yapılan yarışma sonrasında bireysel dokunulmazlığı Gamze kazandı. Oyuncular daha sonra oylama yaparken potaya gönderilen isimler ise Burak Kaya ve Büşra oldu.