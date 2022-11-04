MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye 3 Kasım 2022 eleme adayları

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye yarışmasında oyunlar ekrana gelmeye devam ediyor. Bu akşam izleyici karşısına çıkan bölümde haftanın ilk takım oyunu oynanırken mavi takım ve kırmızı takım arasındaki çekişme ekranlara yansıdı. Dokunulmazlık oyunundan sonra belirlenen eleme adayları merak ediliyor. İşte MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı…
MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI KİMLER OLDU?Bu hafta ekrana gelen programda 31 Ekim 2022 tarihinde kaptanlık oyunu oynandı. Oynana oyunlar ile birlikte mavi takım kaptanı belli oldu. Bu hafta mavi takım kaptanı Görkem olurken kırmızı takım kaptanı olarak da Fatma Nur'u seçti.Takım kaptanları kendi istekleri doğrultusunda kadrosuna almak istediği oyuncuları belirledi.
Mavi takımın oyuncuları; Görkem, Gamze, Metin, Büşra, Tolga, Ayaz, Burak Kaya olurken, Kırmızı takım oyuncuları; Fatma Nur, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak oldu.