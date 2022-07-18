Yeni sezonuyla seyircisiyle buluşmaya başlayan Masterchef Türkiye yarışması ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yarışmacıları internet üzerinden araştırılırken en çok merak edilen isimlerden biri de İbrahim Özzorlu oldu. Peki İbrahim Özzorlu kimdir? İbrahim Özzorlu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MEDYA
18 Temmuz 2022 - 23:28
Masterchef Türkiye İbrahim Özzorlu kim? 2022 Masterchef İbrahim Özzorlu yaşı ve hayatı
Geçtiğimiz hafta yeni sezonuna başlayan Masterchef Türkiye programında eleme heyecanı devam ediyor. Programa birbirinden renkli isimler katılmaya devam ediyor. Merak edilen isimlerden biri de İbrahim Özzorlu oldu. Peki İbrahim Özzorlu kimdir? Tüm detaylar haberimizde.
MEDYA
18 Temmuz 2022 - 23:28