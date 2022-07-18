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18 Temmuz 2022 - 23:28

Masterchef Türkiye İbrahim Özzorlu kim? 2022 Masterchef İbrahim Özzorlu yaşı ve hayatı

Geçtiğimiz hafta yeni sezonuna başlayan Masterchef Türkiye programında eleme heyecanı devam ediyor. Programa birbirinden renkli isimler katılmaya devam ediyor. Merak edilen isimlerden biri de İbrahim Özzorlu oldu. Peki İbrahim Özzorlu kimdir? Tüm detaylar haberimizde.

MEDYA
18 Temmuz 2022 - 23:28
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Masterchef Türkiye İbrahim Özzorlu kim? 2022 Masterchef İbrahim Özzorlu yaşı ve hayatı


Yeni sezonuyla seyircisiyle buluşmaya başlayan Masterchef Türkiye yarışması ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yarışmacıları internet üzerinden araştırılırken en çok merak edilen isimlerden biri de İbrahim Özzorlu oldu. Peki İbrahim Özzorlu kimdir? İbrahim Özzorlu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Masterchef İbrahim Özzorlu kim

Masterchef Türkiye yarışmasına katılan ve merakla araştırılan İbrahim Özzorlu 29 yaşındadır ve Gaziantepli olduğu bilinmektedir. Adana'da hayatına devam eden İbrahim Özzorlu bir işletme sahibi olduğunu söylemiştir. 18 Temmuz günü yarışmaya katılan İbrahim Özzorlu yaptığı yemekle şeflerden 3 eveti almayı başarmış ve bir sonraki tura katılmaya hak kazanmıştır. 



EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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