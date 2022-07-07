MasterChef Türkiye Rukiye Canpolat kimdir? Hayat hikayesi ağlattı

MasterChef Türkiye Rukiye Canpolat'ın hayat hikayesi

"Bana hep sen yaparsın dediler"

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Simrioğlu'nun jürilik yaptığı MasterChef Türkiye yarışması TV8 kanalında yeni sezon yolculuğuna başladı. Eleme turlarının devam ettiği yarışmada 3 Temmuz akşamı ekranlara gelen ve hem yeteneğini göstermek hem de şeflerden olan almak isteyen Rukiye Canpolat'ın yarışı pür dikkat izlendi. Yemeğini şeflere sunduktan sonra hayat hikayesini anlatan Rukiye Canpolat, jüri üyelerini etkiledi hem de ekran başındaki izleyicileri ağlattı. 'MasterChef Türkiye 2022' yarışması yeni sezonda birbirinden yetenekli yarışmacıların katıldığı ve onların hazırladıkları farklı yemeklerinin tanıtımının yanı sıra dikkat çekici hayat hikayeleri ile de gündemdeki yerini koruyor. Bunlardan bir tanesi de 5 çocuk annesi Rukiye Canpolat oldu. 3 Temmuz Pazar akşamı ekranlara gelen bölümde şeflere yemeğini sunduktan sonra hayat hikayesini anlatan Rukiye Canpolat'ın anlattıkları herkesi duygulandırdı.Hayatı boyunca zor mücadelelerden geçtiğini söyleyen Rukiye Canpolat, 8 kardeş olduklarını ve kendisinin 14 yaşında evlendiğini söyledi. Annesini 4 yıl önce kaybeden Canpolat, annesinin de okumadığını ve okumayı kendi kendisine öğrendiğini söyledi. Annesinin televizyonda altyazıları okuyarak, sağdan soldan öğrenerek dışarıdan okur-yazarlık belgesi aldığını söyleyen Rukiye Canpolat, kendisinin kaderinin de annesine benzediğini ve evlendikten sonra zorla da olsa okumaya başladığını söyledi. Evlendikten sonra kalabalık bir aileye gelin gittiğini ve bir evin içinde 30 kişiye birden yemek yaptığını söyleyen Rukiye Canpolat, hiç tanımadığı bir köye gelin gitmesinin kendisini epey zorladığını anlattı. İkinci bebeğini kucağına aldıktan sonra açık öğretime yazıldığını veya okuduğunu söyleyen Rukiye Canpolat, başlarda eşinin hiç destek olmadığını çünkü kendisininde ilkokul mezunu olduğunu sonradan kendisinin pes etmediğini görünce destek olmaya başladığını söyledi. Köyde okullara gitmenin sürekli sınavlara girmenin çevre tarafından pek tasvip edilmediğini belirten Rukiye Canpolat, herkesin önüne set çektiğini fakat kendisinin hiçbir şekilde yılmadığını açıkladı.Aşçılık mesleğine kariyeriyle ilgili yolculuğunun nasıl başladığını anlatan Rukiye Canbolat, aslında hiç aşçı olacağını düşünmediğini çünkü 14 yaşından beri mutfakta olduğu için eli her ne kadar lezzetli olsa da yemek yapmak istemediğini söyledi. Bir gün işsiz kaldığı için ablasının tavsiyesiyle bir iş görüşmesine gittiğini ve orada aşçılık yapmaya başladığını söyleyen yarışmacı firmanın müdürüne aşçılık yapma istemediğini söylemesine rağmen mutfakta çalışması için çok ısrar ettiğini ve onun haricinde herkesin kendisine 'sen yaparsın abla' diyerek motive ettiklerini ifade etti. MasterChef yarışmasıyla ilgili hedefini ise birincilik olarak açıklayan Rukiye Canpolat, birkaç yıl önce Gaziantep'te düzenlenen Yemek Yarışması'na gittiğini oradan derece aldığında kendisinde inanamadığını da anlattı. Çıraklık eğitimi aldıktan sonra hoca olmaya karar verdiğini söyleyen yarışmacı şimdilerde hocalık yaptığını ve kursiyerlerine sadece yemek