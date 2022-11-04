MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? İlk takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye takım oyunu kazananı







MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIM KADROSU NASIL YAPILDI?







MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta birbirinden heyecanlı bölümleriyle ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışması izleyenleri ekran başına kilitliyor. Uzun soluklu yarışma programları arasında yer alan MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Haftanın ilk takım oyunu için karşı karşıya gelen takımlar marifetlerini tezgah başında gösterdi. Takım oyununu hangi takımın kazandığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Türkiye'nin kazananı hangi takım oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı…31 Ekim 2022 tarihinde MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu oynandı. Gerçekleştirilen oyun sonrasında mavi takım kaptanı Görkem oldu. Görkem kırmızı takım kaptanı olarak da Fatma Nur'u seçti. Gerçekleştirilen seçim sonucunda takımlar şekilde oldu:Mavi takımın oyuncuları; Görkem, Gamze, Metin, Büşra, Tolga, Ayaz, Burak Kaya olurken, Kırmızı takım oyuncuları; Fatma Nur, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak oldu.Bu akşam ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasında ilk takım oyunu gerçekleştirildi. Kırmızı takım ve mavi takım oyuncuları tezgahları başında ter dökerken kazanan takımın hangisi olduğu merak ediliyor. Haftanın ilk takım oyununu kazanan kırmızı takım oldu.