Kim Kimdir
21 Temmuz 2022 - 13:52

MasterChef Türkiye yarışmacısı Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında? MasterChef Çağatay Akgül hakkında bilgiler

MasterChef Türkiye 2022'nin yarışmacılarından birisi olan Çağatay Akgül, yarışmanın izleyicileri tarafından merak edildi. Yarışmada gösterdiği perfomans ile büyük beğeni toplayan MasterChef Çağatay Akgül hakkında bilgileri haberimizin devamında sizler için derledik.

Kim Kimdir
21 Temmuz 2022 - 13:52
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MasterChef Türkiye yarışmacısı Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında? MasterChef Çağatay Akgül hakkında bilgiler
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından birisi olan MasterChef Türkiye 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Eleme turlarını oynayan yarışmacılar mutfaktaki tüm hünerlerini göstererek şeflere yemeklerini beğendirmeye çalışıyorlar.

Daha önceden de katılan fakat ilk eleme turunu geçtikten sonra çıktığı bir üst turda elenen Çağatay Akgül MasterChef yarışmasına bir kez daha katıldı. Gösterdiği performans ile beğeni toplayan Çağatay Akgül'n kim olduğu ve kaç yaşında olduğu da yarışmanın izleyicileri tarafından merak edildi.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Çağatay Akgül kimdir

MasterChef Türkiye yarışmacısı Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında?

Geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ve ilk eleme turunu başarıyla tamamlayan Çağatay Akgül, bir süt tura yükselmiş fakat girdiği üçlü düelloda Merve ve Ece adlı yarışmacılarla yarıştıktan sonra yarıştan elenmişti.

Şu an 24 yaşında olan ve profesyonel olarak mutfakta şef olarak çalışan Çağatay Akgül, 8 yıla yakın mesleğin içinde olduğunu söylüyor. İtalyan mutfağında tecrübe kazanan Akgül, doğma büyüme İstanbullu olup baba tarafından kökenleri Sinop'a dayanmaktadır.

Lise eğitimini Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamlayan Çağatay Akgül, MasterChef'in birincilerinden Serhat Doğramacı ile de sınıf arkadaşıdır.

Amasya Üniversitesi'nin Restoran, Aşçılık ve Yemek Hizmeti Yönetiminden mezun olan Çağatay Akgül, ilk dönemlerde tatlılar üzerine yoğunlaşmış ve daha sonrasında da yemeklere doğru yönelmiştir.

Wow İstanbul Hotels & Convention Center ve D-Maris Bay Datça Peninsula’da staj yapan ve Varuna Gezgin, Lujo Hotel, Un pò gibi işletmelerde de çalışan Çağatay Akgül, DAB PUB gibi işletmesinde de bir süre çalışmıştır. Şu anda İnari Omakase adlı işletmede yardımcı şef olarak çalışan Akgül, eleme turunda 3 şeften 3 evet alarak bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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