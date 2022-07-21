TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından birisi olan MasterChef Türkiye 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Eleme turlarını oynayan yarışmacılar mutfaktaki tüm hünerlerini göstererek şeflere yemeklerini beğendirmeye çalışıyorlar. Daha önceden de katılan fakat ilk eleme turunu geçtikten sonra çıktığı bir üst turda elenen Çağatay Akgül MasterChef yarışmasına bir kez daha katıldı. Gösterdiği performans ile beğeni toplayan Çağatay Akgül'n kim olduğu ve kaç yaşında olduğu da yarışmanın izleyicileri tarafından merak edildi.
Kim Kimdir
21 Temmuz 2022 - 13:52
MasterChef Türkiye yarışmacısı Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında? MasterChef Çağatay Akgül hakkında bilgiler
MasterChef Türkiye 2022'nin yarışmacılarından birisi olan Çağatay Akgül, yarışmanın izleyicileri tarafından merak edildi. Yarışmada gösterdiği perfomans ile büyük beğeni toplayan MasterChef Çağatay Akgül hakkında bilgileri haberimizin devamında sizler için derledik.
Kim Kimdir
21 Temmuz 2022 - 13:52